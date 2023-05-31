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開後門讓兒子免費傾倒2噸廢棄物 清潔隊員判1年4月

中央社／ 彰化31日電

擔任彰化市公所清潔隊員的柯男為幫兒子餐廳，串通另名隊員王男，讓兒子能免費進入垃圾轉運站傾倒約2公噸重的裝潢廢棄物，柯男、王男涉犯圖利罪，均遭判處有期徒刑1年4月。

根據彰化地方法院今天公布的判決書，柯男、王男在彰化市公所清潔隊擔任隊員，王男負責管理垃圾轉運站，柯男則負責收集垃圾及資源回收，隨車前往垃圾轉運站倒垃圾。

柯男兒子在彰化市大埔路經營鐵板燒餐廳，民國110年3月餐廳進行裝潢整修，產生烤肉板、鐵條及木板等裝潢廢棄物，柯男和王男聯絡，安排讓兒子裝潢餐廳所產生的廢棄物，可運到垃圾轉運站免費傾倒。

裝潢業者自民國110年3月至5月，先後載運了9車次、總重約2公噸裝潢廢棄物進入垃圾轉運站傾倒，柯男兒子免支付處理費用新台幣3萬7800元。

地院法官認為，清潔隊隸屬彰化市公所，依地方制度法規定為地方自治團體的行政機關，王男及柯男屬於公務員，2人涉犯貪污治罪條例的對主管事務圖利罪，均判處有期徒刑1年4月、緩刑3年，並應向公庫支付5萬元。全案仍可上訴。

彰化 兒子 廢棄物

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