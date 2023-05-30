酒駕撞人致死稱不知對方受傷 被質疑才認罪 不希望國民法官參審

趙姓男子去年2月8日酒後駕車撞上石姓男子，造成石男滑行至對向車道後撞上對向來車倒地受重傷，趙男逕行駕車離開，被警方循線查獲，一個多小時後測得酒測值0.19毫克。新北地檢署依不能安全駕駛動力交通工具致人於死、肇事逃逸致死兩罪起訴，適用國民法官參審。

新北地方法院今天開準備程序庭，趙男認罪，並與石男家屬達成民事和解，今天完成犯罪事實的相關證據調查，審判長諭知下次準備庭將再完成科刑證據調查。

準備庭上，趙男先是面對檢方起訴事實認罪，檢方以趙男酒測值0.19毫克，未達刑法185條之3第1項第1款規定，修正為185條之3第1項第2款。審判長先就程序詢問告訴人是否同意依法行使國民法官參審制，告訴人認為民事部分已先和解，「希望給他自新的機會，不用國民法官制」，趙男亦希望趙一般程序進行審理，但審判長考量該案在國民法官法中並無不行國民參與審判的情形，諭知需行國民參與審判。

審判長指出，今天準備庭主要將針對兩造爭點與犯罪事實的相關證據調查作討論，在確認不爭執的事實為起訴書所載犯行之後，趙男一度又否認知道石男受傷，檢方立刻要求審判長確認趙男說法，｢這樣算是認罪?」，審判長則要趙男想清楚，「對方都滑到對向車道摔車了，還說不知道他是否受傷有點離譜了」，最後趙男維持不爭執犯罪事實的陳述。

最後兩造確認，不爭執事項為起訴書所載事實，爭執事項為兩造民事是否和解、是否獲得被害人原諒，並且已履行和解內容，另外還有情況是否符合刑法59條得減輕其刑。

另外由於國民參與審判，加上被告自白不得作為唯一證據，檢方提出多項證據要求當庭勘驗，以還原事實，在休庭十分鐘後由合議庭商議後諭知准許。

最後告訴人表示，兩方已達成和解，趙男目前正透過仲介欲將房屋出售以償還和解金，盼審判長能將審理程序訂在八月底，「因為需要三個月左右的時間，到時候看他是否有誠意」，獲審判長同意，並稱「本來以為這件會是全台第一件進入審理程序的國民法官案」，並趕緊要告訴人切勿透露更多內容，「按照國民法官法規定，我不能先知道的比國民法官更多」。