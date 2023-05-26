前立委李慶華涉貪遭通緝 分署6/6拍賣名下豪宅

士林分署表示，前國民黨立委李慶華涉詐領助理費遭起訴，審理期間未到被通緝，因法院拍賣他名下位於汐止的豪宅流標，改由分署於6月6日進行首次拍賣會，底價新台幣2735萬元。

李慶華於民國96年1月至105年1月擔任立委期間涉詐領公費助理費532萬多元遭起訴，新北地方法院審理期間傳拘未到；新北地院於107年11月底發布通緝，追訴權時效到130年4月1日止。

法務部行政執行署士林分署今天發布新聞稿指出，立法院於108年3月撤銷撥付助理費處分，並要求李慶華返還已受領的助理費款項，李慶華逾期未返還，因此移送士林分署強制執行。

士林分署指出，李慶華名下位於新北市汐止區「日月光社區」的樓中樓豪宅及3個平面停車位等房產，曾由士林地方法院於109年間拍賣但3度流標，因此改由分署於6月6日「全國123聯合拍賣會」進行首次拍賣。

士林分署表示，這筆不動產位於日月光社區大樓的23、24樓層，含3個平面停車位共99.4坪，拍賣底價為2735萬元，包含屋內底下15萬元的31筆動產合併拍賣；另外，停車位底價分別為205萬元、205萬元及265萬元，遠低於市場行情價。

新聞稿指出，不動產拍賣採取通訊、現場投標方式，值得一提的是，有意買屋的民眾不必前往現場，可透過網路VR（虛擬實境）設備賞屋（汐止日月光社區豪宅360度影片網址：https://youtu.be/XrH-Srz2D5s）。