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陸生「張海川」恐嚇移送16件 調查局：但是境外查案有困難

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

陸生「張海川」在各機關、各風景區等四處恐嚇，危害社會安全，調查局專案報告指出， 已蒐獲疑似張生的恐嚇案共16件，發交資安工作站併案調查，不報告也說，駭客犯案因IP隱匿後都為境外位址，有偵查難度。

調查局說，恐嚇行為人目前經過濾清查，指向一名曾來台張姓陸籍學生，張除惡意製造社會混亂，已涉嫌觸犯刑法恐嚇公眾罪。

調查局指出，目前蒐獲疑似張生恐嚇案計16件，已發交資安工作站併案調查中，調查局2020年偵辦張冒用同為陸生劉女名義到處寄發恐嚇信，約談後，已函送台北地檢署偵查，檢方2021年5月依恐嚇、妨害電腦使用罪起訴，對張發布通緝。

調查局查出，張於2021年7月離境，迄今未再入境，但仍涉嫌以化名「唐澤貴洋」持續寄發恐嚇信件至高鐵、台鐵、台中捷運、高雄捷運多處公務機關，調查局2023年5月12日依誹謗、偽造文書等罪移送北檢偵辦。

不過，調查局也指出，偵查本案仍有困境，因駭客常利用VPN連線隱匿真實IP，再透過隱匿IP進行恐嚇，且IP隱匿後均為境外位址，須跨國司法互助向國外IP業者調取使用者資料及相關連線紀錄，有偵查難度及阻礙，易成為IP溯源斷點。

調查局說，建議特定機構及國內社群平台可參考臉書仇恨言論不予留言的作法，網站留言板可建置關鍵字如「炸彈」、「殺」、「恐嚇」由系統限制留言，另可儘速推動科技偵查法立法並尋求國際合作。

法務部調查局。圖／取自Google Earth
法務部調查局。圖／取自Google Earth

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