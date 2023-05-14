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終結行人地獄！ 高市5月1至11日取締妨害行人案5922件
「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」快閃活動，今天在多個縣市舉行，高雄市快閃路口選在前年發生酒駕造成一死三傷的河東路與國民街路口。高市府今天重申持續努力改善、發展人本交通的決心，統計高雄5月1日至11日警察局取締未停讓行人等妨害行人違規達5922件。
高市府發言人周璟瑜表示，市府重視行人通行安全，相關單位皆持續努力改善、發展人本交通。包括設置行人專用時相、重點路口以放大型號誌大綠人；無法設置實體人行道的地方，劃設標線型人行道；透過科技執法取締不停讓行人違規車輛；在新闢道路或易肇事改善路段增設庇護島保護行人安全。
周景瑜表示，為貫徹維護行人安全的決心，統計高雄5月1日至11日警察局取締未停讓行人等妨害行人違規達5922件。呼籲駕駛人和行人都需要共同遵守規範，汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人、尊重「行人路權」。
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