快訊

悲傷母親節逢3歲女童頭七 「行人安全快閃」台南逾百人響應：不要撞我

YouTuber劉芒人設翻車！慣性遲到、消失拉肚子1個月7大罪狀 290字道歉文再被轟

台灣黑道為何流行「斷手掌剁腳筋」？手段殘暴更勝用槍

行人安全台中快閃 夫妻推嬰兒車舉家響應：行人地獄不知第幾層？

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

行人地獄」引起國人重視。今天母親節，多個公民、路權團體發起「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」的快閃活動，台中場在去年發生一家三口被公車撞、造成母子兩死的台中市英才與學士路口舉辦。現場超過100人身著黑衣、打雨傘、手持康乃馨徒步在路口繞行，表達他們對路口不安全的憤怒。

多名民眾上午9時許身著黑衣到達現場，還有許多夫妻推著嬰兒車一起出動。眾人上午9時50分快閃活動開始，繞著沿著路口的斑馬線繞行，每個路口只有30秒時間，經過3圈後，一行人在公園裡的草坪上集合表達訴求。

台中場負責人黃筠倧說，看到有這麼多人站出來，出乎他的意料，也感受到人民的怒火。因為政府不作為，每年讓這麼多人死在路上，一個個家庭因此破碎、孩子失去生命。會勘、提出改善建議，他們都做了，也要政府必須實質改善，保護用路人。

他說，提高違規罰鍰很難直接改善駕駛人不讓行人的問題，因為這是硬體上的缺失，只要「切西瓜」就絕對看不到行人。要讓駕駛不切西瓜，做行人庇護島、行人穿越道退縮，才能有效讓駕駛人停讓行人。提高罰鍰只是亡羊補牢，「我們要的是防患未然」。

一對曾姓夫妻推著兩名分別3歲和6個月的小孩參加，他們說，有了小孩之後，經過路口就特別能感受到壓力、很危險，尤其是車子轉彎時都不禮讓，或是逼得很近，行人必須走很快，「很有壓力」。上次此路口發生憾事，也讓他們感同身受。

另名年輕女子說，死傷在交通的實在太多了，路口沒有尊重行人的路權，甚至行人都已經用跑的，它還按喇叭催逼行快一點；她朋友的祖母就是在路口被撞死。如果她不站出來，誰為這些死者發聲。另一名男性市民也說，每年因車禍死亡3千多人，人民若不自力救濟，還能做什麼；台灣已不只是行人地獄，而是不知已到第幾層去了？

為了維護活動安全，市警二分局一早派出警力在路口指揮，一名交通組女巡官也加入路口繞行活動，同時宣導「禮讓行人」觀念。市議員羅廷瑋、陳文政等人也都參與活動。

「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」快閃活動，台中場在台中市英才與學士路口舉辦，百餘民眾身著黑衣、打雨傘、手持康乃馨參與，十分踴躍。記者黃寅／攝影
「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」快閃活動，台中場在台中市英才與學士路口舉辦，百餘民眾身著黑衣、打雨傘、手持康乃馨參與，十分踴躍。記者黃寅／攝影
「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」快閃活動，台中場在台中市英才與學士路口舉辦，百餘民眾身著黑衣、打雨傘、手持康乃馨。在路口繞行，表達對路口不安全的憤怒。記者黃寅／攝影
「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」快閃活動，台中場在台中市英才與學士路口舉辦，百餘民眾身著黑衣、打雨傘、手持康乃馨。在路口繞行，表達對路口不安全的憤怒。記者黃寅／攝影
許多民眾帶著小孩參加快閃活動，表達行人安全訴求。記者黃寅／攝影
許多民眾帶著小孩參加快閃活動，表達行人安全訴求。記者黃寅／攝影
「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」快閃活動，台中場在台中市英才與學士路口舉辦，百餘民眾身著黑衣、打雨傘、手持康乃馨。在路口繞行，表達對路口不安全的憤怒。記者黃寅／攝影
「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」快閃活動，台中場在台中市英才與學士路口舉辦，百餘民眾身著黑衣、打雨傘、手持康乃馨。在路口繞行，表達對路口不安全的憤怒。記者黃寅／攝影
「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」快閃活動，台中場在台中市英才與學士路口舉辦，百餘民眾身著黑衣、打雨傘、手持康乃馨。在路口繞行，表達對路口不安全的憤怒。記者黃寅／攝影
「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」快閃活動，台中場在台中市英才與學士路口舉辦，百餘民眾身著黑衣、打雨傘、手持康乃馨。在路口繞行，表達對路口不安全的憤怒。記者黃寅／攝影

快閃 行人地獄 路權

延伸閱讀

我的老師明年就不見了！ 議員籲中市府多增聘正式教師

獨／民眾黨主委支持國民黨羅廷瑋選立委 中市藍白合第一槍

投入中6選立委？ 王育敏：剛當副市長，沒意願且未徵詢

意外！國民黨立委初選台中這選區「等嘸人」 綠營假想敵沒登記

相關新聞

影／五股七旬老翁殺死愛喝酒的老友 警方火速緝凶

新北市五股區昨天發生凶殺案！在觀音山區經營五金配件工廠的73歲葉姓老翁，不堪分租廠房的56歲陳姓男子經常酒後鬧事，去年將...

影／近百人黑衣撐傘快閃喊「終結行人地獄」 公民團體：8月凱道見

「馬路如虎口」深植人心，訴求終結行人地獄。網紅Cheap和多個路權團體，今天母親節在六都、新竹共7縣市的「行人罹難路口」...

影／恐怖！大貨車載物未綁緊牢固 鐵片晃飛宛如移動凶器

高雄市路竹區日前有大貨車行經和平路時，疑似未依規定將車上貨物綑綁牢固，該貨車駕駛車速一加快，車上整塊鐵片就隨風飛揚，甚至...

盼終結行人地獄！ 「行人安全大富翁」上午快閃 7縣市大串聯

台南市「行人地獄」事件3歲女童喪命，引起國人激憤，網紅「Cheap」與多個路權團體，將於今天母親節上午在台南事發地點，以...

台南安平轎車自撞分隔島後翻覆 車上2人受傷

台南市安平區文平路，今天上午10點47分發生轎車失控撞上中央分隔島後翻覆，車上3男1女推開車門自行脫困，其中2名女性擦挫...

行人安全台中快閃 夫妻推嬰兒車舉家響應：行人地獄不知第幾層？

「行人地獄」引起國人重視。今天母親節，多個公民、路權團體發起「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」的快閃活動，台中場在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦