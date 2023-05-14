行人安全台中快閃 夫妻推嬰兒車舉家響應：行人地獄不知第幾層？

「行人地獄」引起國人重視。今天母親節，多個公民、路權團體發起「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯」的快閃活動，台中場在去年發生一家三口被公車撞、造成母子兩死的台中市英才與學士路口舉辦。現場超過100人身著黑衣、打雨傘、手持康乃馨徒步在路口繞行，表達他們對路口不安全的憤怒。

多名民眾上午9時許身著黑衣到達現場，還有許多夫妻推著嬰兒車一起出動。眾人上午9時50分快閃活動開始，繞著沿著路口的斑馬線繞行，每個路口只有30秒時間，經過3圈後，一行人在公園裡的草坪上集合表達訴求。

台中場負責人黃筠倧說，看到有這麼多人站出來，出乎他的意料，也感受到人民的怒火。因為政府不作為，每年讓這麼多人死在路上，一個個家庭因此破碎、孩子失去生命。會勘、提出改善建議，他們都做了，也要政府必須實質改善，保護用路人。

他說，提高違規罰鍰很難直接改善駕駛人不讓行人的問題，因為這是硬體上的缺失，只要「切西瓜」就絕對看不到行人。要讓駕駛不切西瓜，做行人庇護島、行人穿越道退縮，才能有效讓駕駛人停讓行人。提高罰鍰只是亡羊補牢，「我們要的是防患未然」。

一對曾姓夫妻推著兩名分別3歲和6個月的小孩參加，他們說，有了小孩之後，經過路口就特別能感受到壓力、很危險，尤其是車子轉彎時都不禮讓，或是逼得很近，行人必須走很快，「很有壓力」。上次此路口發生憾事，也讓他們感同身受。

另名年輕女子說，死傷在交通的實在太多了，路口沒有尊重行人的路權，甚至行人都已經用跑的，它還按喇叭催逼行快一點；她朋友的祖母就是在路口被撞死。如果她不站出來，誰為這些死者發聲。另一名男性市民也說，每年因車禍死亡3千多人，人民若不自力救濟，還能做什麼；台灣已不只是行人地獄，而是不知已到第幾層去了？