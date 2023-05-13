快訊

余祥銓要當爸爸了！他感動落淚證實「好孕來了」 余天透露2人婚禮進度

momo拿樣書來賣？出版社不滿要求下架：會把我玩死

「郭侯之爭」最新民調出爐 侯友宜領先郭台銘12.7%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高公局老約聘員盜賣近百萬鋼材 吞款項買佛像吃上重罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

曾姓男子於高速公路局中區養護分局擔任約聘養護工逾20年，熟知庫房管理業務，竟動起貪念盜賣用來維修的鋼材、廢料，前後分3批將總價96萬元的材料以16萬元賤賣給廠商，侵吞款項拿去買佛像、日用花費，檢方偵結依3個貪汙侵佔公有物罪嫌起訴他。

檢廉調查，曾男（55歲）2001年起擔任高公局中區養護工程分局約聘道路養護工，因曾長期管理庫房業務，熟知廠商進料、領料流程間的漏洞，利用職務之便趁著廠商進料時，刻意將護欄板、H型鋼柱及鋼墊塊放在暫置區，待廠商因維修需領料時故意不登記。

而廠商進料依規定採購的鋼材應編號入高公局倉庫，需維修時再申請領料，且換下的廢纜線、螺栓也應繳回高公局做有價變賣。

檢廉查出，曾2019年間告知廠商有批鋼材要變賣，將總價值66萬450元的363片護欄板、鋼柱，以12萬元賤賣給廠商，曾再侵吞該款項作為生活花費或買佛像之用。

2020年以同樣手法變賣總價值30萬7490元的鋼材、廢料，同樣賤賣4萬元並放進自己口袋，後因倉庫保全察覺異狀，向上通報後經內部清點庫房、調閱監視器才曝光。

檢方訊時，曾坦承因長期管理庫房，利用職務之便分3次將高公局所有鋼材、廢料變賣，侵佔高公局價值96萬7940元財物，另有高公局主管證詞、相關廠商契約、通聯紀錄可佐。

檢方偵結依3個侵佔公用、公有財物罪嫌起訴曾，而曾犯後自白，且將侵佔財物全數繳回公庫，應依法減刑。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

監視器 保全 主管

延伸閱讀

母親節避免塞車 高公局曝國道好走時段

西濱大園路段貨車自撞護欄翻覆 女駕駛命大無傷

大雅到后里國道常塞爆 高公局允3億拓寬2橋解決瓶頸

大甲收費站成紀念建築，當年在地人有逃費密道?

相關新聞

高公局老約聘員盜賣近百萬鋼材 吞款項買佛像吃上重罪

曾姓男子於高速公路局中區養護分局擔任約聘養護工逾20年，熟知庫房管理業務，竟動起貪念盜賣用來維修的鋼材、廢料，前後分3批...

網路互嗆約談判 半夜街頭開車追撞釀1死1傷 駕駛判刑7年

新北市前年5月凌晨發生街頭飛車追逐，張姓和李姓男子等人分乘兩輛汽車追逐4輛機車，追撞廖男及江男共騎的機車，二人當場遭撞飛...

啃老男痛毆老爸、要不到錢就開瓦斯 法官重判他1年2月

台中王姓男子曾痛毆爸爸被核發保護令，他又因向媽媽要錢被拒竟在家開瓦斯，一審被依違反保護令罪判7月，檢方不服上訴具體建議應...

收賄幫詐嫌傳令 雄監管理員起訴

自稱「台灣巴菲特」的詐騙首腦周瑞慶，非法吸金41億被判刑14年，關押在高雄第二監獄，暗中以金錢、手機行賄吳姓主任管理員，...

北斗鎮長李玄在判刑定讞 將解職

彰化縣北斗鎮長李玄在涉圖利案，更二審被駁回，全案定讞將發監執行，縣選舉委員會收到判決通知後將宣告解職，3個月內舉辦北斗鎮...

為選舉涉收賄 秀林鄉長收押禁見

花蓮秀林鄉長王玫瑰去年為競選連任，涉嫌向承攬鄉公所標案的包姓廠商收受不正利益上百萬元，用於競選相關費用，檢廉前天到廠商住...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦