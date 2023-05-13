高公局老約聘員盜賣近百萬鋼材 吞款項買佛像吃上重罪

曾姓男子於高速公路局中區養護分局擔任約聘養護工逾20年，熟知庫房管理業務，竟動起貪念盜賣用來維修的鋼材、廢料，前後分3批將總價96萬元的材料以16萬元賤賣給廠商，侵吞款項拿去買佛像、日用花費，檢方偵結依3個貪汙侵佔公有物罪嫌起訴他。

檢廉調查，曾男（55歲）2001年起擔任高公局中區養護工程分局約聘道路養護工，因曾長期管理庫房業務，熟知廠商進料、領料流程間的漏洞，利用職務之便趁著廠商進料時，刻意將護欄板、H型鋼柱及鋼墊塊放在暫置區，待廠商因維修需領料時故意不登記。

而廠商進料依規定採購的鋼材應編號入高公局倉庫，需維修時再申請領料，且換下的廢纜線、螺栓也應繳回高公局做有價變賣。

檢廉查出，曾2019年間告知廠商有批鋼材要變賣，將總價值66萬450元的363片護欄板、鋼柱，以12萬元賤賣給廠商，曾再侵吞該款項作為生活花費或買佛像之用。

2020年以同樣手法變賣總價值30萬7490元的鋼材、廢料，同樣賤賣4萬元並放進自己口袋，後因倉庫保全察覺異狀，向上通報後經內部清點庫房、調閱監視器才曝光。

檢方訊時，曾坦承因長期管理庫房，利用職務之便分3次將高公局所有鋼材、廢料變賣，侵佔高公局價值96萬7940元財物，另有高公局主管證詞、相關廠商契約、通聯紀錄可佐。