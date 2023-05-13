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啃老男痛毆老爸、要不到錢就開瓦斯 法官重判他1年2月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中王姓男子曾痛毆爸爸被核發保護令，他又因向媽媽要錢被拒竟在家開瓦斯，一審被依違反保護令罪判7月，檢方不服上訴具體建議應判1年以上，二審考量王初期狡辯不認罪，且危險性逐步升高，而違反保護令罪處3年以下徒刑，撤銷改重判他1年2月，全案確定。

檢警調查，王男曾對爸爸家暴去年4月25日經法院核發保護令，同12月4日他向媽媽要錢不成，竟然就在家1樓廚房轉開瓦斯桶漏逸氣體，造成屋內極容易因少許熱源就可能引爆。

後來因王父聞到濃濃瓦斯味請妻子去查看發現，轄區警方獲報到場處理將王男送辦，檢方認為王男危害爸爸、媽媽及附近住戶生命安全，並以此家暴行為違反保護令依法起訴，一審台中地院判他7月徒刑。

檢方不服上訴，主張量刑過輕，應判處法定刑中度刑以上，並具體建議應判王男1年以上有期徒刑。

台中高分院二審查，王初期在警詢、偵查都否認犯行，辯稱開瓦斯只是試看看開關是否正常，或是說聽到瓦斯漏氣才去開，馬上就關起來，自己誤觸也嚇到等語，直到台中地院一審時他才全部坦承。

二審認為，王男是自知法網難逃才認罪，而非一開始就悔悟自白犯罪，一審未審酌他在警詢、偵查中均矢口否認，並以悖離事證做抗辯，耗費相當人力偵查與訴訟資源，僅以最終坦承為由從輕判7月，顯有過輕而未當。

二審考量，王男漠視保護令在家開瓦斯，且犯罪動機僅是跟媽媽要錢不成，加上先前就有毆打爸爸、恐嚇父母要開瓦斯等不良素行，這次又真的轉開瓦斯洩漏，可見危險性逐步升高，撤銷改判他1年2月。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

爸爸 家暴

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