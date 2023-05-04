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打詐淪口號！派出所長收賄100萬 幫詐團首腦查個資、洩辦案進度

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打詐淪口號！派出所長收賄100萬 幫詐團首腦查個資、洩辦案進度

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

政府極力打詐，警界竟傳出老鼠屎，震驚全台的台版柬埔寨案，檢警溯源破解詐團首腦「藍道」杜承哲手機，清查金流，發現杜涉結交警察，透過虛擬貨幣，支付價值約100新台幣的泰達幣，給寧夏派出所長葉育忻，請他幫忙查個資、掌握辦案進度。士林地檢署昨認葉育忻犯嫌重大，依貪汙治罪條例違背職務收受賄賂等罪嫌，向法院聲押禁見，法院今將開庭。

檢警掌握，杜承哲熟識葉育忻，涉以虛擬貨幣為對價，讓葉查詢民眾個資，還有中壢分局普仁派出所偵辦的詐欺案犯嫌，是否移送地檢署等警方辦案進度。葉涉嫌在今年4月7日下午，透過其他分局不知情的警察幫忙查個資，取得電腦資料截圖，直接傳給杜承哲。

台版柬埔寨案去年底起訴29人，檢方持續向上追查，透過虛擬錢包逮到首腦，經清查虛擬貨幣金流，發現杜轉出3千多元的泰達弊到葉指定的劉姓人頭帳戶錢包，違背職務收受價值約100萬元新台幣。葉為了掌控人頭帳戶，還訂了高級水果、雞精禮品及巧克力送給劉，還交代串證，必須經常複習記清楚金流來源，務必「滾瓜爛熟」。

檢察官昨天親自帶隊搜索辦公室及住處，發現葉在藍道4月11日落網後，隨即換新手機，舊手機早疑似滅證，只剩下手機空盒，另又搜出30萬新台幣現金，葉則交代不清楚30萬來源。

檢方複訊後認定，葉涉貪汙治罪條例「違背職務收受賄賂」、 偽造公文書、公務員洩漏國防以外之秘密，及違反個人資料保護法等罪， 犯罪嫌疑重大，所犯係重罪，且有逃亡、滅證及勾串之虞，依法向法院聲請羈押禁見。

台版柬埔寨案詐團首腦「藍道」杜承哲上月落網。記者蕭雅娟／翻攝
台版柬埔寨案詐團首腦「藍道」杜承哲上月落網。記者蕭雅娟／翻攝
寧夏派出所長葉育忻涉貪汙案，疑替詐騙首腦查個資。記者蕭雅娟／攝影
寧夏派出所長葉育忻涉貪汙案，疑替詐騙首腦查個資。記者蕭雅娟／攝影
台版柬埔寨案詐團首腦「藍道」杜承哲上月落網，目前羈押台北看守所。記者蕭雅娟／攝影
台版柬埔寨案詐團首腦「藍道」杜承哲上月落網，目前羈押台北看守所。記者蕭雅娟／攝影
寧夏派出所長葉育忻疑知法犯法，收受詐團首腦泰達幣，價值約100萬新台幣。記者蕭雅娟／翻攝
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