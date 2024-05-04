影／驚悚！苗栗休旅車撞上外側左轉機車兩度起火 老婦騎士重傷

苗栗縣70歲湛姓老婦昨天中午騎機車行經縣道119甲線（沿山道）公館鄉路段時，疑似想從外側車道左轉時，遭到後方同向由27歲黃姓男子駕駛的休旅車高速撞上，車頭兩度起火，老婦傷勢嚴重，在現場由救護人員實施CPR後送醫搶救，車禍發生原因和責任有待調查釐清。

警方初步調查，黃姓男子駕駛休旅車由119甲線南往北沿內側車道直行，行經仁安村14之3號路口時，同方向在外側車道騎機車的湛姓婦人疑似想左轉，雙方發生碰撞，湛姓老婦倒地受傷昏迷。

救護人員趕到後，在現場對老婦實施CPR，隨後送醫搶救；車禍發生後，機車卡在休旅車頭前，現場冒煙起火，附近民眾試圖以滅火器先灌救，但火勢又起，消防人員到場拉水線噴灑，將火勢撲滅。