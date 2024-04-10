板橋湳雅夜市爆管「1319戶受影響」 11線公車路線調整

新北市板橋區南雅南路、館前西路口今下午3點45分發生自來水管破裂，由於部分路段封閉、改道，交通局表示，有11線公車行駛路線受影響，南門街（往南）、板橋夜市（南雅南路）雙向公車站位不停靠。水利局統計，此次破管影響約1319戶。

交通局表示，由於自來水管破裂影響，用路人原行駛南門街往南雅夜市方向需改道左轉館前西路方向，另縣民大道南下禁止右轉館前西路、北上禁止左轉館前西路，受影響的公車路線包括51、99、585、506、843、848、910、932、932繞、940、F501等11線公車，路線改走文化路一段至府中路至縣民大道；部分雙向站位暫不停靠，請公車族注意。