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板橋湳雅夜市爆管「1319戶受影響」 11線公車路線調整

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市板橋區南雅南路、館前西路口今下午3點45分發生自來水管破裂，由於部分路段封閉、改道，交通局表示，有11線公車行駛路線受影響，南門街（往南）、板橋夜市（南雅南路）雙向公車站位不停靠。水利局統計，此次破管影響約1319戶。

交通局表示，由於自來水管破裂影響，用路人原行駛南門街往南雅夜市方向需改道左轉館前西路方向，另縣民大道南下禁止右轉館前西路、北上禁止左轉館前西路，受影響的公車路線包括51、99、585、506、843、848、910、932、932繞、940、F501等11線公車，路線改走文化路一段至府中路至縣民大道；部分雙向站位暫不停靠，請公車族注意。

水利局表示，此次自來水破管研判為200mm的PCVP破管，影響約1319戶，其中直供戶344戶，目前水公司搶修及設置臨時供水站作業。

新北市板橋區南雅南路、館前西路口今下午3點45分發生自來水管破裂，11線公車路線受影響。圖／新北市交通局提供
新北市板橋區南雅南路、館前西路口今下午3點45分發生自來水管破裂，11線公車路線受影響。圖／新北市交通局提供

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