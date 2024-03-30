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彰化單車賽傳憾事…台南義消搶救同場選手仍不治 不捨嘆「我盡力了」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

彰化單車盛事不幸傳憾事，一名李姓選手今在比賽過程中不明原因自摔，經搶救仍宣告不治。而參加賽事的台南義消和緯中隊副小隊長曾致翰當下發現後，立刻為李進行CPR，長達15分鐘搶救，曾在臉書PO文表示，「慟，我盡力了」。

曾致翰PO文表示，「鍛鍊已久的身軀，讓我鼓起的勇氣，帶老婆凌晨兩點半出發參加今年2024美利達彰化經典百K單車自我挑戰活動！但是我卻跪在路邊…，希望大哥可以平安歸來繼續參與自行車的活動…」。

曾致翰是台南義消和緯中隊副小隊長，加入義消已8、9年時間，正職是專業禮儀師，看過了多少的生死存亡，經歷了多少的分合離傷，因此，他存在一顆憐憫的心，希望可以從任何的災害現場中，給予協助，也因此取得的初級救護員的資格。

他說，上午9點多，行經該現場時，看到員警在呼叫救護車，當時該選手躺在地上，但OHCA沒心跳、脈搏，因此，他立即施予CPR，經救護車到場後，進行AED心臟電擊去顫器一次及裝上自動心肺復甦機，長達15分鐘搶救，上救護車後送醫院救治。但最後還是傳來不幸的消息。

台南義消和緯中隊副小隊長曾致翰立刻為倒地選手進行CPR，長達15分鐘搶救，緊急送醫仍宣告不治。圖／曾致翰提供
台南義消和緯中隊副小隊長曾致翰立刻為倒地選手進行CPR，長達15分鐘搶救，緊急送醫仍宣告不治。圖／曾致翰提供

單車 彰化 救護車

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