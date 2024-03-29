寶林茶室食安風暴僅3月20日沒人中毒？北市衛生局長推測原因

寶林茶室食安風暴延燒，北市共累積14例，但其中只有3月20日沒有人中毒，引起熱議。台北市府下午針對寶林案後續舉行記者會，對於為何3月20日沒有中毒？或還是在持續比對中？對此，台北市衛生局長陳彥元指出，沒有中毒原因非常多，最好不要推測，但每個人吃到的劑量，會不一樣。

台北市議員游淑慧指出，寶林茶室和以往在市府遇到的食品中毒案件很不一樣。除了臨床症狀，醫界覺得很不尋常外；試想如果是食材問題，如果是米酵菌酸，一批食材有狀況，為什麼每天兩三起、零散地發生。

她說，3月19日2起、3月21日3起、3月22日4起、3月23日3起，其他用餐消費者呢？3月24日市府獲通報當天稽查，一被查後又沒狀況了，直到3月26日被勒令停業，整理後她發現，中間突然有一天，3月20日目前是沒有狀況的