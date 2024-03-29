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台灣也有受害者！高雄婦服「紅麴膠囊」遭殃 小林製藥：考慮給同等賠償

寶林茶室食安風暴僅3月20日沒人中毒？北市衛生局長推測原因

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北即時報導
寶林茶室食安風暴延燒，北市共累積14例，但其中只有3月20日沒有人中毒，引起熱議。記者林伯東／攝影
寶林茶室食安風暴延燒，北市共累積14例，但其中只有3月20日沒有人中毒，引起熱議。記者林伯東／攝影

寶林茶室食安風暴延燒，北市共累積14例，但其中只有3月20日沒有人中毒，引起熱議。台北市府下午針對寶林案後續舉行記者會，對於為何3月20日沒有中毒？或還是在持續比對中？對此，台北市衛生局長陳彥元指出，沒有中毒原因非常多，最好不要推測，但每個人吃到的劑量，會不一樣。

台北市議員游淑慧指出，寶林茶室和以往在市府遇到的食品中毒案件很不一樣。除了臨床症狀，醫界覺得很不尋常外；試想如果是食材問題，如果是米酵菌酸，一批食材有狀況，為什麼每天兩三起、零散地發生。

她說，3月19日2起、3月21日3起、3月22日4起、3月23日3起，其他用餐消費者呢？3月24日市府獲通報當天稽查，一被查後又沒狀況了，直到3月26日被勒令停業，整理後她發現，中間突然有一天，3月20日目前是沒有狀況的

陳彥元表示，體重也會影響，還有人的身體強弱，例如說，有糖尿病，會受到比較大傷害，以及免疫力不足；若身體比較強健，傷害就不明顯，所以臨床上有人在門診病房觀察後，就出院了，有人卻裝葉克膜，還出現腦病變，以醫學眼光來看，影響因素非常多。

台北市府下午針對寶林案後續舉行記者會。記者楊正海／攝影
台北市府下午針對寶林案後續舉行記者會。記者楊正海／攝影

中毒 北市 寶林茶室 游淑慧 米酵菌酸 葉克膜 食物中毒

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寶林和食品中毒案很不一樣 游淑慧：僅3月20日沒狀況

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