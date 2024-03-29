寶林茶室中毒個案有人死亡、有人輕症返家 專家曝原因

寶林茶室食物中毒案昨晚有最新進展，衛福部公布遺體解剖結果，首位死亡患者身上驗出米酵菌酸，目前除2位患者死亡、5位在加護病房搶救，亦有患者輕症返家。「新聞放鞭炮」節目今邀集專家討論本次食安事件，專家指出，導致症狀嚴重程度不一的原因，主要與患者吃下的食物量、毒素在食材中分布不均有關。

主持人周玉蔻提問，同樣在寶林茶室吃下粿條，為何有些患者屬於輕症返家，有些人演變為重症甚至死亡？中原大學生技系教授招名威表示，嚴重個案的疾病進程均進展很快，依毒理學觀點判斷，造成症狀不同的原因應是劑量多寡，同樣點了一份炒粿條，可能有些民眾吃得多，有些民眾只吃了一部分。

疫情調查專家何美鄉則說，除了攝入量差異，唐菖蒲伯克氏菌混入食材時並不均勻，產生毒素後也會分布不均，才導致中毒個案嚴重程度有所不同，也與個人體質有關；另，除粿條以外，醬料、餐廳使用的椰子等也不能排除汙染，應一併檢視。

招名威表示，米酵菌酸化學結構穩定，特性是耐高溫，120度高溫也無法改變其結構，意即大火快炒也無法解決問題；不過民眾不必過於恐慌，目前影響範圍僅侷限在寶林茶室，若從粿條供應鏈就出事，那應該會影響到其他通路商、餐廳。

「這種菌在食物裡很難排除汙染，重點是烹調前的過程，要保存好。」何美鄉表示，唐菖蒲伯克氏菌必須在接近室溫環境才會產生米酵菌酸，疫調人員應關注食材處理過程，是否未即時將原料放在冰箱保存，或烹調前經過泡水等過程，形成溫暖、潮濕環境，導致米酵菌酸出現在食物中。