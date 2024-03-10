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洗錢防制子法嚴管人頭戶 警看衰成效

聯合報／ 記者蔣永佑廖炳棋／連線報導

洗錢防制法子法三月一日正式上路，金融機構等相關業者可暫停或限制人頭帳戶全部或部分功能，或逕予關閉。本報資料照片
洗錢防制法子法三月一日正式上路，金融機構等相關業者可暫停或限制人頭帳戶全部或部分功能，或逕予關閉。本報資料照片
為全面杜絕詐騙集團賴以維生的人頭帳戶，洗錢防制法重要子法「帳戶帳號暫停限制功能或逕予關閉管理辦法」於三月一日正式上路，希望從源頭根本壓制詐騙，基層檢察官對此樂見其成，員警則認為此修法成效有限，浪費警力。

洗錢防制法處罰人頭戶去年施行，關於告誡新制及無正當理由交付、提供帳戶罪施行後，一律由警方裁處告誡；另就賣帳戶、一行為交付三個以上帳戶、或告誡後五年內再犯者，科以刑責。

子法重點在於受裁處告誡的行為人，帳戶功能將受影響至少五年，已開立或新開立的帳戶，自告誡當日起五年內，銀行可視情節輕重，施予暫停、限制、逕予關閉等程度不一處分，大大限制帳戶使用功能。

不過，攤開警政署統計資料，從去年六月發出告誡書迄今年一月為止，將近八個月的時間，有超過一萬兩千人收到過告誡書，但詐騙案發生件數卻無明顯下降。

基層檢察官認為效果尚待觀察，因為子法上路後，可解決交付帳戶只有被「告誡」，不痛不癢的問題，若帳戶功能受限制五年，相信民眾會有感。

一名張姓警官表示，告誡書成效有限，因為詐團源頭沒有消滅，告誡書只是增加詐團找新人頭的時間與金錢成本，對管控人頭帳戶幫助不大。

張姓警官說，目前詐團仍在網路刊登偏門廣告或工作，欺騙民眾交出雙證件或銀行帳戶，告誡書的作用，只是讓過去一再成為人頭帳戶的民眾，不再能夠當人頭，不過由於告誡書是由警方執行，倒是增加警方不少負擔。

檢察官 洗錢 詐騙集團

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