台大5年12次火災居北市各大學之冠 議員揭「太鬆散」已56傷
台北市自民國107年迄今，北市各大學5年來已發生18次氣體外洩或火災，市議員秦慧珠統計，其中台灣大學占了12次，占全部次數的66.7%，台大平均每年發生2.4次火災，高居各校之冠，且5年共有56名學生因火災事件受傷，認為校方管理太過鬆散。北市消防局指出，台大火警以電氣因素為主要原因，也已要求各大學將實驗室納入防護計畫。
台大今年2月23日清晨5時33分發生火災，台北市消防局出動18輛消防車、2輛救護車、3輛指揮車、61名人員到場救災，幸無人員傷亡，這次是台灣大學近兩年第3起火災事件，議員質疑台大校園公安出現隱憂。
秦慧珠說，近5年台北市的各大學已發生18次氣體外洩或火災，其中台灣大學占了12次，占全部次數的66.7%，台大平均每年發生2.4次火災，高居各校之冠，且5年共有56名學生因火災事件受傷。其餘6次火災中，台灣科技大學發生3次；文化大學發生1次，2位學生受傷；台北醫學大學、大同大學各發生1次。
另統計，台灣大學5年內的12次公安火災意外事件，分別發生在實驗室、教室、活動中心、校舍、校內超商等地點，顯見校方對學校管理太過鬆散，才會頻頻發生火災，造成56名學生受傷。
秦慧珠表示，這些公安事件也給台北市消防局、環保局帶來工作負荷，除了火災救災外，近5年環保局執行了82次稽查，其中有9次稽查不合格，台灣大學占5次，台北醫學大學2次，大同大學及文化大學各1次。
秦慧珠指出，台灣大學是台灣最好的大學，卻連災難數、違規數也得了「第一」台大應重視此事，並加強訂定規範嚴加管理。因為實驗室汙染或氣體外洩、火災等情事，不僅會造成學生受傷，更會波及鄰近地區，造成公安疑慮，影響市民安全。
北市消防局指出，已輔導台大落實防火管理制度，強化自主管理及應變，除平常加強用火用電的巡檢，也要定期辦理自衛消防編組演練，發生緊急狀況時立即啟動自衛消防編組，並優先疏散學生及進行初期應變處置。
此外，消防局也要求北市各大專院校將學校實驗室危險性化學物質納入消防防護計畫書，應定期更新實驗室化學品種類、清冊及存放平面圖等，並註明緊急應變及滅火注意事項，且實驗室外側應標示GHS危害分類圖示，以提供消防搶救人員救災參考。消防局也會同環保局、教育局及勞檢處組成聯合稽查小組，每半年針對這些實驗室抽查，提升校園安全。
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