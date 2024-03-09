台大5年12次火災居北市各大學之冠 議員揭「太鬆散」已56傷

台北市自民國107年迄今，北市各大學5年來已發生18次氣體外洩或火災，市議員秦慧珠統計，其中台灣大學占了12次，占全部次數的66.7%，台大平均每年發生2.4次火災，高居各校之冠，且5年共有56名學生因火災事件受傷，認為校方管理太過鬆散。北市消防局指出，台大火警以電氣因素為主要原因，也已要求各大學將實驗室納入防護計畫。

台大今年2月23日清晨5時33分發生火災，台北市消防局出動18輛消防車、2輛救護車、3輛指揮車、61名人員到場救災，幸無人員傷亡，這次是台灣大學近兩年第3起火災事件，議員質疑台大校園公安出現隱憂。

秦慧珠說，近5年台北市的各大學已發生18次氣體外洩或火災，其中台灣大學占了12次，占全部次數的66.7%，台大平均每年發生2.4次火災，高居各校之冠，且5年共有56名學生因火災事件受傷。其餘6次火災中，台灣科技大學發生3次；文化大學發生1次，2位學生受傷；台北醫學大學、大同大學各發生1次。

另統計，台灣大學5年內的12次公安火災意外事件，分別發生在實驗室、教室、活動中心、校舍、校內超商等地點，顯見校方對學校管理太過鬆散，才會頻頻發生火災，造成56名學生受傷。

秦慧珠表示，這些公安事件也給台北市消防局、環保局帶來工作負荷，除了火災救災外，近5年環保局執行了82次稽查，其中有9次稽查不合格，台灣大學占5次，台北醫學大學2次，大同大學及文化大學各1次。

秦慧珠指出，台灣大學是台灣最好的大學，卻連災難數、違規數也得了「第一」台大應重視此事，並加強訂定規範嚴加管理。因為實驗室汙染或氣體外洩、火災等情事，不僅會造成學生受傷，更會波及鄰近地區，造成公安疑慮，影響市民安全。

北市消防局指出，已輔導台大落實防火管理制度，強化自主管理及應變，除平常加強用火用電的巡檢，也要定期辦理自衛消防編組演練，發生緊急狀況時立即啟動自衛消防編組，並優先疏散學生及進行初期應變處置。