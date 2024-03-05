苗栗醉男2天叫3次救護車 濫用資源要繳1600元

苗栗縣黃姓男子連續2天以酒後腹痛、肢體無力、牙痛等原因叫了3次救護車，消防隊出勤送醫到急診檢傷均為非緊急的第5級，消防局審議認定濫用救護資源，男子需繳交新台幣1600元。

苗栗縣消防局近日開會討論濫用消防救護資源案，這名家住苑裡鎮的42歲黃姓男子，在1月5日至6日兩天內，接連以酒後腹痛、肢體無力以及牙痛等原因，使用3次119救護車，被送往責任醫院急診檢傷後皆為第5級（非緊急）。

消防局今天表示，經審議認定黃男符合苗栗縣消防救護車收費執行要點中的第1類收費對象「經常性飲酒且經責任醫院急診檢傷分類為第4級或第5級者」，依苗栗縣救護車執行勤務收費標準表，收取濫用救護車費用1600元。

對於男子嗜酒問題，消防局將協助轉介衛生局，提供輔導或治療服務。

根據苗栗縣消防救護車收費執行要點，收費對象除上述經常性飲酒且檢傷分類為第4、5級者，還包括「到院後未經急診人員診治即離去者」、「有事實足資證明浪費緊急救護資源者」。

有消防人員指出，在外勤執行救護勤務久了，會發現某些經常打119叫救護車的「常客」，抵達現場多半是把救護車當計程車在用，浪費緊急救護資源，更可能排擠真正需要使用救護車的傷病患，呼籲民眾珍惜救護資源，小病、小傷自行就醫。

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