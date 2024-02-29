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說明會場面火爆！三重大樓傾斜案 住戶稱新北市府「講得太籠統」

三重鄰損案說明會...住戶批：台北市長出面 新北卻派區長

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

三重大樓傾斜案，今天晚上舉辦「閉門說明會」，據了解場面一度火爆，會議似乎是不歡而散。有住戶出來痛批，台北市鄰損事件是台北市長蔣萬安出面舉行說明會，「新北市只派區長」太誇張，說實話「今天就是來坐一坐，領一盒蛋糕啦！」

陳先生說，對於市府回答住戶問題的答案他不太苟同，到目前都還沒有提供相關數據讓他們安心，市府只說「法定安全數據是40分之1」，但到底福隆路、仁政街傾斜率是多少，不要老是說在安全範圍內，是50分之1還是60分之1？

另一名住戶則說，市府相關人員通知今天會知道損害金額，有損害金額才能夠做「保全」的動作，但今天來才知道要選鑑定單位，「資訊落差太大」老實說今天就是來坐一坐，領一盒蛋糕。

該住戶說，對於市府處理態度不予置評，他們有用心，本來不應該批評，但跟住戶認知有很大落差，且對口層級太低，台北市是市長出面，新北怎麼會只叫區長？難道蔣萬安是在作秀嗎？

住戶

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