台中燈會驚傳4人墜滯洪池 觀旅局澄清：掉落邊坡並非墜池

2024中台灣元宵燈會昨天在台中中央公園登場，長達76公尺的主燈「台中龍賀」，盤踞在中央公園滯洪池中，搭配水上載具打造水上展演劇場，吸引不少人前往觀賞。不過，今晚驚傳有民眾為了欣賞主燈，有3名大人、1名小孩摔到水中。台中市觀旅局表示，4位民眾因遭推擠不慎掉落邊坡，並未摔入滯洪池。

長達76公尺的主燈「台中龍賀」昨晚點燈，上百支的光束燈點亮中央公園夜空，搭配發光立方體的旋轉拋接、水上載具動態展演，吸引不少民眾前往觀賞，不過，今晚卻驚傳有3名大人、1名小孩在主燈區摔到水中。

觀旅局指出，今晚發現4位民眾跌落邊坡，現場工作人員立即協助民眾至醫護站檢傷後，民眾表示輕微擦傷並無大礙，故自行回家。經當事人表示，遭後方民眾推擠，不慎掉落邊坡。