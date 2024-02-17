台中燈會驚傳4人墜滯洪池 觀旅局澄清：掉落邊坡並非墜池

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

2024中台灣元宵燈會昨天在台中中央公園登場，長達76公尺的主燈「台中龍賀」，盤踞在中央公園滯洪池中，搭配水上載具打造水上展演劇場，吸引不少人前往觀賞。不過，今晚驚傳有民眾為了欣賞主燈，有3名大人、1名小孩摔到水中。台中市觀旅局表示，4位民眾因遭推擠不慎掉落邊坡，並未摔入滯洪池。

長達76公尺的主燈「台中龍賀」昨晚點燈，上百支的光束燈點亮中央公園夜空，搭配發光立方體的旋轉拋接、水上載具動態展演，吸引不少民眾前往觀賞，不過，今晚卻驚傳有3名大人、1名小孩在主燈區摔到水中。

觀旅局指出，今晚發現4位民眾跌落邊坡，現場工作人員立即協助民眾至醫護站檢傷後，民眾表示輕微擦傷並無大礙，故自行回家。經當事人表示，遭後方民眾推擠，不慎掉落邊坡。

觀旅局表示，燈會滯洪池周邊皆有設置安全維護設施及照明警示，為維護賞燈遊客安全，現場安排工作人員引導進行人流管制措施，也備有消防人員於水上待命。市府立即修復場域設施，並加強該區域人流管制措施，以提供民眾安心、安全的賞燈場域。

長達76公尺的主燈「台中龍賀」，氣勢磅礡震撼，吸引不少人前往觀賞，今晚驚傳有民眾為了欣賞主燈墜入滯洪池。記者余采瀅／攝影
長達76公尺的主燈「台中龍賀」，氣勢磅礡震撼，吸引不少人前往觀賞，今晚驚傳有民眾為了欣賞主燈墜入滯洪池。記者余采瀅／攝影

小孩 滯洪池 載具

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