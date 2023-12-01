47年高雄九如路橋拆除交通不便 警公布替代道路

因應高雄鐵路地下化，長達47年歷史的高雄市九如陸橋上月26日拆除，警方和義交全天候在施工區域管制交通，由於河西路和同盟路橋下涵洞同步施工封閉，交通大隊呼籲用路人改走附近替代道路通行。

興建於1976年的九如陸橋，橫跨愛河及鐵路，橋梁長度達624公尺，橋寬20公尺，47年以來，成為銜接三民區中都地區與鼓山區內惟地區的重要通道。

因應高雄鐵路地下化，陪伴當地人車往來的九如陸橋上月26日動工拆除，鐵路地下化沿線只剩中華一路與翠華路口的中華陸橋尚未拆除。

九如陸橋拆除工程造成當地居民行的不便，高市交通大隊今表示，市府工務局新工處於上月29日至12月3日封閉河西路、同盟路橋下涵洞口進行舊橋拆除，訂於12月4日恢復該2封閉路口人車通行，接續會封閉翠華路橋下涵洞口，拆除舊橋。

交大指出，為維持施工順利及強化替代道路交通順暢及行車秩序，在相關重要交通節點均規畫派遣警、義交全天候執行工區周邊及替代道路疏導及管制工作。

另於工區周邊中都橋、願景橋、中華二路、青海路、美都路、鼓山三路、厚生路、中華橫路等大範圍改道動線設置夜間LED改道牌面、宣導紅布條及引導指示立牌，提醒用路人。

交大指出，河西一路和九如橋北側路口封閉，原利用河西一路、馬卡道路南下的用路人，可改道由美術東二路、美都路、青海路、華安街、翠華路、鼓山三路、厚生路通行。

另河西一路和九如橋南側路口封閉，原利用河西一路、中都橋北上的用路人，可改道由厚生路轉至鼓山三路通行。同盟三路和九如橋北側路口封閉，原利用同盟三路南下的用路人，可改道由十全三路、美都路、中華二路通行。