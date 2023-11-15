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舢舨船長台南外海作業右腳骨折 海巡馳援協助就醫

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台東籍「海力士」舢舨今天凌晨2點多在台南市二仁溪外4.5浬處海域作業，蔡姓船長不慎被曳繩捆住右腳腳踝，導致右腳骨折腫脹，海巡署台南海巡隊巡防艇接獲通報後立即趕往現場，由巡防艇在旁戒護引導進入興達漁港並通報救護車待命，再由救護車送到台南市立醫院治療。

今天凌晨2點24分，台南（第四）海巡隊接獲第六巡防區指揮部通報，在台南市二仁溪外4.5浬處海域一艘台東籍「海力士」舢舨船長腳踝受傷，請求派遣巡防艇前往協助。海巡隊巡防艇接獲通報後立即趕往現場，於3點多到達興達港西北方3.3浬與「海力士」會合。

現場風力4至5級，陣風7級，浪高2轉1公尺。蔡姓船長表示作業時不慎被曳繩捆住右腳腳踝，導致腫脹受傷，預計進入興達漁港就醫，因他不熟悉該地海域狀況，由巡防艇在旁戒護引導進入興達漁港並通報救護車待命。

「海力士」舢舨於3點46分進港，蔡姓船長交由救護車送到台南市立醫院後續治療，經X光檢查為右腳骨折，由醫師開刀治療後即可出院。蔡姓船長對於海巡人員的辛勞表示十分感謝。

台南海巡隊呼籲，海象瞬息萬變，民眾駕船出海務必檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時留意氣象資訊，注意自身安全，若發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」報案專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。

台東籍「海力士」舢舨蔡姓船長右腳骨折，台南海巡隊人員協助從興達漁港上岸後，由救護車送到醫院治療。記者黃宣翰／翻攝
台東籍「海力士」舢舨蔡姓船長右腳骨折，台南海巡隊人員協助從興達漁港上岸後，由救護車送到醫院治療。記者黃宣翰／翻攝
台東籍「海力士」舢舨蔡姓船長右腳骨折，台南海巡隊人員協助從興達漁港上岸後，由救護車送到醫院治療。記者黃宣翰／翻攝
台東籍「海力士」舢舨蔡姓船長右腳骨折，台南海巡隊人員協助從興達漁港上岸後，由救護車送到醫院治療。記者黃宣翰／翻攝

海巡署 救護車 台東 興達港

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