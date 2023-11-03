駁二特區「本東倉庫」大火損失696萬 藝術家無責免賠原因曝光

高雄駁二藝術特區兩年前發生一場嚴重大火，將偌大倉庫燒成廢墟，經保險公司清點損失，粗估696萬元，因該「本東倉庫」是插畫家李瑾倫承租創立，保險公司認定李女未善盡檢修義務，致使冷藏設備因電氣因素引燃大火，提告賠償109餘萬，不過，法官認為，李女已聘雇水電工維護設施，難以歸因為李女失職，判她免賠。

據了解，本東倉庫以「大雜貨店」為特色，內部販售李瑾倫著作與自創品牌商品，還有許多獨特的創意小物、飲品餐；經火調人員鑑定後，確認起火點就在為1樓吧檯區西北側「平台式冷藏櫃」附近，起火原因研判以電氣引燃可能性較大。

2021年3月9日凌晨1點，本東倉庫商發生大火，內部因多為文創紀念品，且外觀為木頭磚造建築，熊熊大火將整棟建築物燒得精光，成了廢墟，直至3時許才完全撲滅，所幸現場無人受困，燃燒面積近1200平方公尺。

保險公司依保險契約賠付109萬餘元給高市文化局等單位後，轉向承租倉庫使用的李女求償這筆費用；但高雄地院審理時，李女直喊冤，因她水電聘專人維護外，失火的冷藏櫃還是當時新購置的設備。

高市消防局火災鑑定人員指出，「電線短路」可能是因機體本身的問題，會造成電線熔斷主要是短路，不能排除是該冷藏櫃商品本身問題，而李女所聘雇的許姓水電工則說，自己全職照管本東倉庫電器用品，每天施測電器電流、電壓是日常，店內也不允許有多孔插座。

高雄地方法院民事庭法官綜合事證，認為保險公司未能舉證李女對這場火災發生有何過失不法侵害，難認應負損害賠償責任，並認定這場大火的責任與李女無關，判免賠。