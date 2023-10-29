桃娃娃機店主滋擾房東 與警互槓卻控「對方打人」…影片曝光網爆議

桃園市中壢區一名高姓男子和某社區住戶糾紛，多次擴音器撥放音樂、不雅字眼滋擾，中壢員警據報處理，與高男互槓，高男將對答PO網，影中質問警察上班嚼口香糖，員警回應「有規定不能吃嗎？」針鋒相對，不少網友卻對警員說話表情、語氣、嚼口香糖引發熱議紛紛。

中壢分局今天表示，民眾在網路指稱員警打人影片，經查是本月18至23日接獲多次報案，高姓男子（35歲）因與某社區住戶承租店面開設娃娃機店，租約到期後，高男拒不搬離，房東聲請強制執行獲法院核准，高男心有不甘，多次到房東居住社區，用擴音器撥放音樂和不雅字詞、大聲咆哮，甚至撒錢幣和焚香方式滋擾，員警據報勸導驅離，絕無毆打高男情事。

該住宅社區管理人員表示，的確有一名男子，疑似與社區住戶發生糾紛，數度前往社區前妨害安寧，管理人員發現妨害住戶安寧、或危害舉動，都會報警處理。

高男上網PO出與員警對答影片，影片兩人針鋒相對，員警嚼口香糖質問，高男反問員警上班嚼口香糖？員警回應有規定不能吃嗎？「你需要我告訴你是哪一牌的嗎？」，有的網友說，員警素質和挑釁語氣讓人無法信服，也有網友說，警察的眉毛好喜感！熱議紛紛。

中壢區高男和某社區住戶租屋糾紛，擴音器播放不雅字詞滋擾，中壢員警處置與高互槓，引起網議。記者曾增勳／翻攝