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投資股票群組進場賺大錢？ 六旬婦人險被騙50萬元
67歲楊姓婦人掉入網路投資詐騙陷阱，她在加入股票投資Line群組後，認識自稱是投資老師「雅婷」的網友，楊婦與對方從未見面，但卻聽信對方慫恿，前天準備投資50萬元，所幸在提款時被郵局和員警及時勸阻未匯款，保住辛苦工作的積蓄。
楊姓婦人日前在加入股票投資Line群組後，認識一名未曾見過面、但自稱是投資老師「雅婷」的網友，對方提供楊婦投資股票資訊，還下指導棋，天花亂墜講得楊婦信以為真，準備投資50萬元。
楊婦前天上午9點多到台南市中西區友愛街郵局準備提款，郵局行員察覺有異，趕緊報警求助，警二分局中正派出所警員薛承偉、盧季武到場後，在楊婦的手機Line聊天訊息中發現，對方誆稱有一投資專案期間是3至4個月，投資報酬高達30至40%，並且「保證獲利、穩賺不賠」讓楊婦深信不疑，員警當場確定楊婦遇上詐騙集團，立即勸阻楊婦不要提款。
經警方一番勸說後，楊婦驚覺原來素未謀面的投資老師是詐騙集團的藏鏡人，氣得當場將提款單銷毀，同時也感謝郵局行員與警方的協助，才沒掉入詐騙陷阱。
台南市警二分局提醒民眾，網路通訊Line群組招募投資虛擬貨幣、股票，很多都是詐騙集團，民眾遭遇類似情形時不可輕信，如有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，以免受騙，確保自身財產安全。
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