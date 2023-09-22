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又有天坑！台南安平路面塌陷深1.5米大窟窿 緊急圍起封鎖線

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南安平區育平路與府平路口，今天下午3時許傳路面坍陷，出現寬約1米、深約1.5米大窟窿，所幸未波及路過人車。市警四分局獲報後立即圍起封鎖線，大窟窿旁即是人孔蓋，懷疑與排水系統有關，市府水利局及廠商等單位趕往查處。

台南市議員盧崑福、里長等下午趕往現場了解狀況。盧崑福說，這附近近4、5年來發生好幾起類似案件，已通知工務、水利局等相關單位，應全面檢修排水系統，盡速找出原因，以免釀禍。

市警四分局獲報，育平、府平路口發生路面塌陷，出現寬約1米的大洞，沒有人車受傷受損。員警到場圍起封鎖線，置放三角錐及告示牌等，同時進行交通指揮，避免人車誤闖外，水利局、廠商也到場研究補救辦法。

台南安平區育平路與府平路口，今天下午3時許傳路面坍陷，出現寬約1米、深約1.5米大窟窿，所幸未波及路過人車。圖／讀者提供
台南安平區育平路與府平路口，今天下午3時許傳路面坍陷，出現寬約1米、深約1.5米大窟窿，所幸未波及路過人車。圖／讀者提供
台南市議員盧崑福、在地里長等下午趕往現場了解狀況，水利局、廠商也到場研究補救辦法。圖／讀者提供
台南市議員盧崑福、在地里長等下午趕往現場了解狀況，水利局、廠商也到場研究補救辦法。圖／讀者提供

水利局 台南 議員 天坑

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