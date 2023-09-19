影／女逢甲商圈走斑馬線台中客運不讓 司機還開擴音罵她4字經

網路社群近日流傳一段影片，一名女子行經台中市逢甲商圈的福星路行人穿越道時，一輛台中客運的公車未禮讓，還辱罵「○您老師」的四字經，因對向有用路人以行車記錄器拍下，上傳網路後引發討論，第六警分局表示，此案已接獲檢舉，告發在案。

根據LINE社群「社會事新聞影音」流傳的影片，案發時間為今年8月26日晚間6時許，一輛台中客運公車行經西屯區福星路一帶時，一名穿著短裙的女子走在行人穿越道上，公車沒有禮讓，反而在行經女子身旁後，以擴音麥克風辱罵「○您老師」，全被對向車道用路人拍下，上傳網路。

第六警分局表示，此案在上月底已接獲檢舉，根據行車記錄器影像，認定台中客運駕駛違反道交條例，依法最高可開罰6000元，全案已製單告發。