台中石岡婦人遭活埋！疑貨車傾倒土方未注意 司機：沒看到她

今天下午2點57分，台中市石岡區豐勢路岡尾巷，謝姓地主請土方公司到場整地，羅姓貨車司機疑未注意後方狀況，44歲潘女從後經過遭到傾倒土方活埋，當場無生命跡象。警方初步調查，不排除羅姓司機未注意車後狀況，已通報勞檢處調查。羅姓司機稱，沒有注意到後方有人。

台中市消防局表示，現場疑似1人被土石埋住，派遣石岡、豐原、大誠分隊共5車12人前往，石岡分隊到場回報，約1米高厚度，已明顯死亡。

警消調查，謝姓地主今天中午請土方公司來竹林田整地，羅姓貨車司機疑似傾倒土方時未注意後方有人，住在附近的潘女從後方走過，遭到土方活埋，當場無生命跡象，目前潘女遺體移至東勢殯儀館。

據悉，羅姓司機飽受驚嚇說，倒車施工時未發現後方有人行經，發生這起意外事故，相當遺憾。

東勢警分局表示，帶回兩名貨車駕駛到案，並調閱附近監視器，初步研判為工安意外，已通報相關單位，全案朝意外死亡偵辦。