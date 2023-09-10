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表演特技？彰化拖吊車「疊疊樂」好危險 警方要開罰

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣溪州鄉中山路昨天一部拖吊車一次拖運疊三車，讓路人吃驚po網，直呼「疊疊樂，也太危險了」，彰化縣警察局交通隊表示，拖吊車業者已違反道路交通管理處罰條例，依法需罰人3千元以上、1萬8千元以下罰鍰，呼籲業者勿違規拖運，妨礙行車安全。

昨天拖吊車是上方載運一部小客車，後方再拉運一部貨車，貨車上方還綁著另一部小客車，疊疊樂的拖運方式，讓一旁的車輛也紛紛閃邊，有民眾還將錄到的影片上傳到「社會事新聞影音」社群，網友大呼「好危險」、「好像在表演特技」。

彰化縣警察局交通隊副隊長許自強表示，拖吊車業者違反道路交通管理處罰條例第30條，載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險，可處車輛所有人3千元以上、1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，駕駛人違規記點2點。

拖吊車業者表示，他是拖運報廢車，因當時不是上下班時間，路上車輛不多，認為這樣拖運也沒疊很高，有些人還疊得更高，是因昨天工作多，為節省時間才會這樣拖吊，拖一部車也不過賺1200元，如果要罰這麼多錢，下次不敢了，否則不是都做白工了。

彰化縣溪州鄉中山路昨天一部拖吊車一次拖運疊三車，讓路人吃驚po網，直呼「疊疊樂，也太危險了」。圖／翻攝自社會事新聞影音
彰化縣溪州鄉中山路昨天一部拖吊車一次拖運疊三車，讓路人吃驚po網，直呼「疊疊樂，也太危險了」。圖／翻攝自社會事新聞影音
彰化縣溪州鄉中山路昨天一部拖吊車一次拖運疊三車，讓路人吃驚po網，直呼「疊疊樂，也太危險了」。圖／翻攝自社會事新聞影音
彰化縣溪州鄉中山路昨天一部拖吊車一次拖運疊三車，讓路人吃驚po網，直呼「疊疊樂，也太危險了」。圖／翻攝自社會事新聞影音

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