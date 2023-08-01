聽新聞
test
0:00 / 0:00
警欠債當車手 離職被逮
新北市中和警分局中原派出所翁姓男警員疑因積欠百萬元賭債，加入詐騙集團當車手，六月傳出風聲後離職。
新北地檢署本月指揮警方搜索翁住處拘提他，依詐欺、偽造文書罪嫌聲押禁見獲准，查扣手機鑑識、陸續通知被害人說明，清查翁經手贓款與被害人數。
檢警調查，廿七歲翁姓男警原本就熟識詐團車手，疑因積欠百萬元賭債，今年五月初起當車手替假投資詐團領贓款，赴ＡＴＭ提領或自稱虛擬貨幣商當面向被害人拿錢。
五月中中和分局風聞，翁經中原派出所長約談後遞辭呈，六月初離職；六月中分局偵辦詐騙案，調閱監視器後發現車手是翁，七月初報請新北檢指揮。
警方七月十一日搜索翁住處拘提他，查扣手機發現未報案被害人資料，初步清查他當車手十餘次，不只一人被害。翁否認犯案，自稱幣商，後來坦承當車手，稱每次領贓款收取數千元不等酬金，但都拿去還債。
檢方訊後認涉犯詐欺、偽造文書等罪嫌重大，有串供之虞，聲押禁見獲准，朝詐欺、偽造文書、犯罪組織條例等罪偵辦。
中和警分局副分局長陳嘉鵬說，翁因勤務不落實、債務不清，經所長懇談後離職，當時未有涉及車手部分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言