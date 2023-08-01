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警欠債當車手 離職被逮

聯合報／ 記者柯毓庭李易昌／新北報導

翁姓前警員正面照曝光。圖／翻攝自Tik Tok
翁姓前警員正面照曝光。圖／翻攝自Tik Tok
新北市中和警分局中原派出所翁姓男警員疑因積欠百萬元賭債，加入詐騙集團當車手，六月傳出風聲後離職。

新北地檢署本月指揮警方搜索翁住處拘提他，依詐欺偽造文書罪嫌聲押禁見獲准，查扣手機鑑識、陸續通知被害人說明，清查翁經手贓款與被害人數。

檢警調查，廿七歲翁姓男警原本就熟識詐團車手，疑因積欠百萬元賭債，今年五月初起當車手替假投資詐團領贓款，赴ＡＴＭ提領或自稱虛擬貨幣商當面向被害人拿錢。

五月中中和分局風聞，翁經中原派出所長約談後遞辭呈，六月初離職；六月中分局偵辦詐騙案，調閱監視器後發現車手是翁，七月初報請新北檢指揮。

警方七月十一日搜索翁住處拘提他，查扣手機發現未報案被害人資料，初步清查他當車手十餘次，不只一人被害。翁否認犯案，自稱幣商，後來坦承當車手，稱每次領贓款收取數千元不等酬金，但都拿去還債。

檢方訊後認涉犯詐欺、偽造文書等罪嫌重大，有串供之虞，聲押禁見獲准，朝詐欺、偽造文書、犯罪組織條例等罪偵辦。

中和警分局副分局長陳嘉鵬說，翁因勤務不落實、債務不清，經所長懇談後離職，當時未有涉及車手部分。

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