快訊

一張圖看天氣！「火烤蕃薯」稍緩 這日起午後雷雨下到周末

主持活動與郭台銘同台恐違反黨紀？ 徐巧芯曝事前做了3件事

恐怖隨機殺人！妙齡女只是對上一眼被砍殺 路人群救畫面曝光

古坑人氣步道出現兇猛黑腹虎頭蜂 克服萬難才摘除蜂窩

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

天熱野蜂多，雲林古坑華山登山步道樹上出現大型虎頭蜂窩，消防人員場勘是兇猛的黑腹虎頭蜂，離地達約3樓高，且在山坡處拆除不易，昨晚利用深夜沒有登山客時出動順利移除蜂窩，村民對消防人員克服地形困難徒手除蜂，敬佩又感激，村民說，大蜂窩像不定時炸彈，山友怕村民更怕。

雲林縣消防局獲報，古坑鄉華山4-2山豬湖步道是華山往二尖山、大尖山的登山步道之一，也是山友遊客最喜愛的步道，假日、平日登山健行的人很多，因天氣轉熱，消防局6月底陸續接獲民眾及華山村長李國和報案，指在步道1.2公里處旁的大樹上有1個大虎頭蜂窩。

消防局會同雲林縣府農業處森林保育科長張文東及委外的捕蜂達人劉津丞等人多次實勘，發現該大蜂巢是黑腹虎頭蜂窩，且位在山坡的大樹頂端，離地起碼7、8公尺高，除非用高架吊車，否則拆除不易，原本有人建議以無人機噴藥撲殺，但業者認為不可行。

由於暑期遊客及登山的山友暴增，虎頭蜂窩對遊客安全威脅愈來愈大，尤其蜂窩很高不易發現，遊客在不知情之下遭到攻擊，後果不堪設想，消防局等單位多次會勘，發現蜂群愈來愈多，如再延遲蜂量會更多，因黑腹虎頭蜂攻擊指數高，一旦領域遭侵犯或騷擾，馬上會對入侵者發動攻擊，防禦範圍可達50至100公尺遠。

消防局經與相關人員討論後，因虎頭蜂夜間活動力降低，於是利用凌晨全副武裝，上山摸黑架梯，由專業人士登梯徒手摘除，為村民合遊客解除危機。

農業處提醒，虎頭蜂每年3、4月蜂后開始築巢，7至9月繁殖數量會快速，中秋節前後蜂群數量達高峰，登山時遇虎頭蜂時，一定要不動聲色冷靜觀察、不干擾、朝虎頭蜂飛來的反方向或上風處，沉穩的慢走大步離開，有過敏體質的民眾到郊外踏青，最好隨身攜帶抗過敏、抗消炎的藥物或類固醇，萬一被螫傷時可應急，最重要是盡速送醫。

深受山友喜愛的古坑華山步道，出現兇猛黑腹虎頭蜂。圖／雲林消防局提供
深受山友喜愛的古坑華山步道，出現兇猛黑腹虎頭蜂。圖／雲林消防局提供
黑腹虎頭蜂窩位在步道上方很高的樹上，不易發現有如不定時炸彈，因太高消防人員費了很大心力才將蜂窩摘除。圖／雲林縣消防局提供
黑腹虎頭蜂窩位在步道上方很高的樹上，不易發現有如不定時炸彈，因太高消防人員費了很大心力才將蜂窩摘除。圖／雲林縣消防局提供
黑腹虎頭蜂窩位在步道上方很高的樹上，不易發現有如不定時炸彈，因太高消防人員費了很大心力才將大如籃球的蜂窩摘除。圖／雲林消防局提供
黑腹虎頭蜂窩位在步道上方很高的樹上，不易發現有如不定時炸彈，因太高消防人員費了很大心力才將大如籃球的蜂窩摘除。圖／雲林消防局提供
古坑山豬湖步道是雲林最熱門且深受山友喜愛的登山步道，遊客多。圖／雲林消防局提供
古坑山豬湖步道是雲林最熱門且深受山友喜愛的登山步道，遊客多。圖／雲林消防局提供
消防局會同捕蜂人員利用夜間上山摘除蜂窩。圖／雲林消防局提供
消防局會同捕蜂人員利用夜間上山摘除蜂窩。圖／雲林消防局提供
黑腹虎頭蜂窩位在步道上方很高的樹上，不易發現有如不定時炸彈，村民張貼公告提醒山友小心。圖／雲林消防局提供
黑腹虎頭蜂窩位在步道上方很高的樹上，不易發現有如不定時炸彈，村民張貼公告提醒山友小心。圖／雲林消防局提供

山友 雲林 古坑

延伸閱讀

影／彰化大村鐵皮屋下午火警 消防局滅火後發現男住戶已成焦屍

影／台中消防營隊明天開放報名！1930個名額手刀來搶

9人昨相約劍龍稜登山 他先下山失聯 今午找到人卻死亡

台中大里人潑水節 消防局噴子上陣 暑氣全消

相關新聞

行人走路被撞傷「這原因」竟遭罰500元 百萬網紅鳴不平：難道要走田裡？

桃園市一名網友今年清明節步行掃墓被撞受傷、還挨罰500元，最近收到罰單，百萬網紅Cheap今天為該網友發聲「鳴不平」，引...

基隆潮境公園海域男子溺水 立槳玩家急運上岸 送醫不治

台北市周姓男子今天上午和友人到基隆潮境公園海域浮潛，有人發現他溺水昏迷，拉上水面後，請立槳玩家協助送上岸。消防人員到場時...

糗大了！討債找錯人還在住處貼文宣 男吃上官司又挨罰

許姓男子為向他人催討債務，被控涉嫌到與債務糾紛無關謝姓被害人住處敲門討債，還在門口信箱任意張貼討債文宣。法官認為許藉端滋...

國5北向彭山隧道4車連環撞 紫爆嚴重塞車變大型停車場

高速公路局說，下午1時56分，國道5號北向13K彭山隧道內，有4輛自小客車追撞事故，占用內線，事故處理中，請用路人小心駕...

台東男子街頭持刀攻擊妙齡女 被害人多處刀傷送醫

台東縣中興路一段今天中午發生一起持刀攻擊路人案，49歲男子手持美工刀，尾隨一名妙齡女子並持刀攻擊，被害女子尖叫引發路人見...

古坑人氣步道出現兇猛黑腹虎頭蜂 克服萬難才摘除蜂窩

天熱野蜂多，雲林縣古坑華山登山步道樹上出現大型虎頭蜂窩，消防人員場勘是兇猛的黑腹虎頭蜂，離地達約3樓高，且在山坡處拆除不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦