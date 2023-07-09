古坑人氣步道出現兇猛黑腹虎頭蜂 克服萬難才摘除蜂窩

天熱野蜂多，雲林縣古坑華山登山步道樹上出現大型虎頭蜂窩，消防人員場勘是兇猛的黑腹虎頭蜂，離地達約3樓高，且在山坡處拆除不易，昨晚利用深夜沒有登山客時出動順利移除蜂窩，村民對消防人員克服地形困難徒手除蜂，敬佩又感激，村民說，大蜂窩像不定時炸彈，山友怕村民更怕。

雲林縣消防局獲報，古坑鄉華山4-2山豬湖步道是華山往二尖山、大尖山的登山步道之一，也是山友遊客最喜愛的步道，假日、平日登山健行的人很多，因天氣轉熱，消防局6月底陸續接獲民眾及華山村長李國和報案，指在步道1.2公里處旁的大樹上有1個大虎頭蜂窩。

消防局會同雲林縣府農業處森林保育科長張文東及委外的捕蜂達人劉津丞等人多次實勘，發現該大蜂巢是黑腹虎頭蜂窩，且位在山坡的大樹頂端，離地起碼7、8公尺高，除非用高架吊車，否則拆除不易，原本有人建議以無人機噴藥撲殺，但業者認為不可行。

由於暑期遊客及登山的山友暴增，虎頭蜂窩對遊客安全威脅愈來愈大，尤其蜂窩很高不易發現，遊客在不知情之下遭到攻擊，後果不堪設想，消防局等單位多次會勘，發現蜂群愈來愈多，如再延遲蜂量會更多，因黑腹虎頭蜂攻擊指數高，一旦領域遭侵犯或騷擾，馬上會對入侵者發動攻擊，防禦範圍可達50至100公尺遠。

消防局經與相關人員討論後，因虎頭蜂夜間活動力降低，於是利用凌晨全副武裝，上山摸黑架梯，由專業人士登梯徒手摘除，為村民合遊客解除危機。