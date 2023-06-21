端午四天連假明開始 林口警：國道匝道口重要路段交管

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

今年端午節四天連續假期從明天開始，為了讓轄內交通順暢。新北市林口警方於明天開始到25日為止，針對轄內重要道路口，包括國道林口A、B交流道口、泰山區新五路、楓江路等路口實施交通疏導工作。提醒用路人明天清晨6時至中午12時，國道1號林口A、B南下交流道口，將進行高乘載管制措施，請用路人注意。

林口警方表示，為因應端午節四天連續假期，國道林口A、B交流道匝道口、泰山區新五路、楓江路車流恐現壅塞，林口警方於今天開始提前部署警、民力實施交通疏導工作。

警方提醒用路人，明天上午6時至12時，國道1號林口A、B南下交流道口，將進行高乘載管制措施，管制時段內僅允許乘載3人（含）以上（含幼童）之小型車；或持有身心障礙證明、孕婦證明（得同時出示孕婦健康手冊及附照片身分證明）的小型車、大客車、計程車（含多元化計程車）駛入，經確認無虞才會放行。

呼籲用路人，為避免受高乘載管制請民眾提早出門，同時提前搖下車窗供員警辨識人數。建議民眾能多利用大眾運輸交通工具，以舒緩返鄉、出遊車潮。警方也會透過各路口監視器，掌握轄內交通狀況，如有發現道路壅塞狀況，立即派員趕抵場實施疏導，讓民眾有個順暢美好的假期。

明天端午連假首日，新北市林口警方針對轄內重要道路、國道林口A、B匝道口實施交管。記者曾伯愷／翻攝
明天端午連假首日，新北市林口警方針對轄內重要道路、國道林口A、B匝道口實施交管。記者曾伯愷／翻攝
明天端午連假首日，新北市林口警方針對轄內重要道路、國道林口A、B匝道口實施交管。記者曾伯愷／翻攝
明天端午連假首日，新北市林口警方針對轄內重要道路、國道林口A、B匝道口實施交管。記者曾伯愷／翻攝
明天端午連假首日，新北市林口警方針對轄內重要道路、國道林口A、B匝道口實施交管。記者曾伯愷／翻攝
明天端午連假首日，新北市林口警方針對轄內重要道路、國道林口A、B匝道口實施交管。記者曾伯愷／翻攝

林口 高乘載管制 國道

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