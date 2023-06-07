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影／又見行人地獄！台中女走斑馬線沒車願禮讓 慘被第25輛車撞飛

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

又見行人地獄，一名女子昨晚在台中市沙鹿區要過馬路，走到行人穿越道即斑馬線上，謹慎查看左右二側來車，快速過馬路，但沿途沒有汽機車禮讓，險象環生，她即將抵達對面時，被一輛急駛而來的機車撞上，在空中翻了一圈，重傷送醫急救。

臉書沙鹿之美有熱心民眾po監視器畫面，提醒大家注意交通安全問題，畫面中，一名女子遵守交通規則，走在斑馬線旁，此路口無交通號誌，她要走到對面，謹慎往左右二側查看來車，再快速通過。

她走在斑馬線時，沒有任何車輛禮讓，汽機車在她身旁急駛而過，還有機車從她正前方騎來，女子將走到對向時，一輛機車急駛而來，將女子撞飛，她在空中翻了一圈才落地，重傷送醫急救。

網友看監視器畫面都說很扯，行人遵守交通規則，卻沒有汽機車駕駛禮讓，車速很快，難怪被稱為行人地獄；一名網友說，這種驚險畫面，不知何時才來消失。

清水警分局調查，昨晚8點42分。 沙鹿區沙田路124號前。吳姓男子騎機車沿沙田路往中正街方向直行，與行人吳姓女子徒步行走在斑馬線上橫越沙田路，雙方發生交通事故，造成重機車左側車身受損，雙方均有全身擦挫傷，但意識清楚，雙方均送光田醫院救治中。

吳姓男子無酒駕。警方已製作相關資料將陳報台中市交通警察大隊分析研判，釐清肇責。

一名女子昨晚走在台中市沙鹿區行人穿越道，沒車輛禮讓，她將抵達對面時，被機車撞飛，在空中翻一圈。圖／取自臉書沙鹿之美
一名女子昨晚走在台中市沙鹿區行人穿越道，沒車輛禮讓，她將抵達對面時，被機車撞飛，在空中翻一圈。圖／取自臉書沙鹿之美
一名女子昨晚走在台中市沙鹿區行人穿越道，沒車輛禮讓，她將抵達對面時，被機車撞飛，在空中翻一圈。圖／取自臉書沙鹿之美
一名女子昨晚走在台中市沙鹿區行人穿越道，沒車輛禮讓，她將抵達對面時，被機車撞飛，在空中翻一圈。圖／取自臉書沙鹿之美
一名女子昨晚走在台中市沙鹿區行人穿越道，沒車輛禮讓，她將抵達對面時，被機車撞飛，在空中翻一圈。圖／民眾提供
一名女子昨晚走在台中市沙鹿區行人穿越道，沒車輛禮讓，她將抵達對面時，被機車撞飛，在空中翻一圈。圖／民眾提供
一名女子昨晚走在台中市沙鹿區行人穿越道，沒車輛禮讓，她將抵達對面時，被機車撞飛，在空中翻一圈。圖／取自臉書沙鹿之美
一名女子昨晚走在台中市沙鹿區行人穿越道，沒車輛禮讓，她將抵達對面時，被機車撞飛，在空中翻一圈。圖／取自臉書沙鹿之美

行人地獄

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