洗刷「行人地獄」惡名 路口大執法首月全國取締16萬件

為洗刷「行人地獄」惡名，警政署上月路口安全大執法，取締汽、機車不暫停讓行人先行通過等4大違規共16萬1733件。警政署說，執法沒有期限，持續加強取締，建立駕駛守法、禮讓行人觀念。

警政署統計上月取締件數，「路口不停讓行人」2萬1152件，較去年同期增加1萬7502件；「路口未依標誌、標線、號誌停車再開」7849件，增加4677件；「人行道違規停車與違規臨時停車」12萬5230件，增加2萬3586件；「道路障礙」7502件，增加4659件。