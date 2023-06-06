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洗刷「行人地獄」惡名 路口大執法首月全國取締16萬件

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

為洗刷「行人地獄」惡名，警政署上月路口安全大執法，取締汽、機車不暫停讓行人先行通過等4大違規共16萬1733件。警政署說，執法沒有期限，持續加強取締，建立駕駛守法、禮讓行人觀念。

警政署統計上月取締件數，「路口不停讓行人」2萬1152件，較去年同期增加1萬7502件；「路口未依標誌、標線、號誌停車再開」7849件，增加4677件；「人行道違規停車與違規臨時停車」12萬5230件，增加2萬3586件；「道路障礙」7502件，增加4659件。

警政署上月1日起路口安全大執法，以各地警察局轄區前10大易肇事、違規路段作為取締重點；22日起發動「行人高發事故路口精緻執法」，鎖定易發生行人車禍路口取締，6都及彰化縣擇定1百處，其餘縣市除離島各擇定50處。

為洗刷「行人地獄」惡名，警政署上月路口安全大執法，取締汽、機車不暫停讓行人先行通過等4大違規共16萬1733件。圖／警政署提供
為洗刷「行人地獄」惡名，警政署上月路口安全大執法，取締汽、機車不暫停讓行人先行通過等4大違規共16萬1733件。圖／警政署提供
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為洗刷「行人地獄」惡名，警政署上月路口安全大執法，取締汽、機車不暫停讓行人先行通過等4大違規共16萬1733件。圖／警政署提供
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為洗刷「行人地獄」惡名，警政署上月路口安全大執法，取締汽、機車不暫停讓行人先行通過等4大違規共16萬1733件。圖／警政署提供
為洗刷「行人地獄」惡名，警政署上月路口安全大執法，取締汽、機車不暫停讓行人先行通過等4大違規共16萬1733件。圖／警政署提供
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為洗刷「行人地獄」惡名，警政署上月路口安全大執法，取締汽、機車不暫停讓行人先行通過等4大違規共16萬1733件。圖／警政署提供
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人行道 路口不停讓行人 行人地獄

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