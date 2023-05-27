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中市行人過馬路未獲禮讓 警方開罰5汽機車

中央社／ 台中27日電

有民眾在網路提出檢舉，1名行人準備通過南屯區的斑馬線時，竟然有多輛汽機車不禮讓，警方今天表示，經檢視檢舉影片，共有5輛汽機車不禮讓行人將告發最高開罰3600元。

民眾透過網路反映，日前在台中市南屯區忠勇路與寶山東二街口，發現1名婦人站在斑馬線一端準備過馬路，對面一端也有民眾準備過馬路，但多輛汽機車不僅不禮讓，還快速通過斑馬線。

台中市警察局第四分局春社派出所說明，事件發生於4月28日下午5時33分許，經檢視影片發現地點位於忠勇路與寶山東二街口，這處路口屬無號誌路口，進一步檢視影片後，未停讓行人汽、機車計5輛，每輛依道路交通管理處罰條例第44條規定最高將處新台幣3600元罰鍰。

至於有網友反映向警方提出檢舉後，卻未予告發，警方表示，由於這處路口屬無號誌路口，往往警方開單告發後，被開罰民眾即提出申訴，以無號誌路口為由，經過路口時無法清楚辨別行人是否正在過馬路，若車輛驟然減速可能引發後車追撞，而被申訴成功。

警方指出，開單被申訴，不開單被投訴；這次除了進一步檢視影片開罰5車外，為了解決爭議，已請台中市交通局前來進行會勘，研擬增設交通號誌以解決問題。

警方進一步表示，這處路口在交通局還未增設號誌前的空窗期，有民眾提出檢舉，如果違規屬實，就依法開單告發。

台中市

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