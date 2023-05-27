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飛龍瀑布山難5名失聯者全數找回 今午最後1名罹難者完成吊掛
屏東10人組溯溪團到飛龍瀑布溪降活動遇山洪，釀5死意外，昨日上午於瀑布下方發現最後一具蕭姓罹難者，因氣候因素於今中午申請空勤直升機吊掛遺體，12點半左右降落長治特搜大隊，交由警方、檢調後續調查釐清咎責。
本次山難於5月20日下午4點58分由消防局受理報案，21日上午10點28分空勤直升機吊掛救出受困峭壁5人，同日下午4點23分將陳姓罹難者吊掛送出，22日上午10點32分成功將懸掛瀑壁的彭姓罹難者吊掛送出，25日中午12點20分於「百米瀑布」下方第2深潭處，尋獲陳女和黃男2名罹難者，當天下午2點7分直升機完成吊掛。
屏東縣消防局表示，今出動警消4人、義消1人、民間團體6人，共計11人分成2組，第一組人員從大體上方岩壁對岸垂降，於今上午9點49分左右接觸到最後1名蕭姓罹難者，下送溪谷瀑布，第二組人員於溪谷瀑布下方接應，10點26分將大體搬運至可吊掛點，於12時13分吊掛上機，23分直升機飛抵屏東特搜大隊。
距離事發第7天完成搜救工作，消防署指出，此次救難行動總計出動地面搜救部隊238人，包含警消140人、義消47人、民間團體50人、高山協作1人，空中支援出動空勤總隊直升機5架次，搭載本署特搜10人次。
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