盼終結行人地獄！ 「行人安全大富翁」上午快閃 7縣市大串聯

台南市「行人地獄」事件3歲女童喪命，引起國人激憤，網紅「Cheap」與多個路權團體，將於今天母親節上午在台南事發地點，以及台北、新北、桃園、新竹、台中、高雄等縣市的「行人罹難路口」，舉辦快閃活動，訴求還路於民、終結行人地獄。

「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯快閃活動」，今天上午9時50分至10時，將在曾發生死亡事故的台北市建國南路與信義路口、新北市幸福路與思源路口、台中市學士與英才路口、台南市忠義路與成功路口、高雄市河東路與國民街路口舉辦。後來新增桃園市桃園區復興路與中正路口、新竹市東區食品路與光復路口。

快閃活動以順時針方向，沿斑馬線繞行該路口10分鐘。參與者將穿著黑衣、右手撐傘、左手持康乃馨、左肘套上繃帶作為識別。黑衣象徵悼念各地斑馬線上的罹難行人，撐傘則代表撐起行人的保護傘。今天母親節，帶康乃馨象徵獻給在台灣道路上逝去的母親與孩童、家屬。左肘綁上繃帶，代表台灣道路每年近50萬個死傷人口。

「那些馬路上的冤魂，我們沒有遺忘」，「Cheap」表示，他會參加台北市場，8月底將在凱道舉辦路權大遊行，也邀各黨派總統、立委候選人簽屬承諾書，承諾當選後會著手規畫交通安全主責單位。「希望能幫台灣下一代留下一個安全的行人環境，8月凱道見」。