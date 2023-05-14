盼終結行人地獄！ 「行人安全大富翁」上午快閃 7縣市大串聯
台南市「行人地獄」事件3歲女童喪命，引起國人激憤，網紅「Cheap」與多個路權團體，將於今天母親節上午在台南事發地點，以及台北、新北、桃園、新竹、台中、高雄等縣市的「行人罹難路口」，舉辦快閃活動，訴求還路於民、終結行人地獄。
「行人安全大富翁 全台行人罹難路口串聯快閃活動」，今天上午9時50分至10時，將在曾發生死亡事故的台北市建國南路與信義路口、新北市幸福路與思源路口、台中市學士與英才路口、台南市忠義路與成功路口、高雄市河東路與國民街路口舉辦。後來新增桃園市桃園區復興路與中正路口、新竹市東區食品路與光復路口。
快閃活動以順時針方向，沿斑馬線繞行該路口10分鐘。參與者將穿著黑衣、右手撐傘、左手持康乃馨、左肘套上繃帶作為識別。黑衣象徵悼念各地斑馬線上的罹難行人，撐傘則代表撐起行人的保護傘。今天母親節，帶康乃馨象徵獻給在台灣道路上逝去的母親與孩童、家屬。左肘綁上繃帶，代表台灣道路每年近50萬個死傷人口。
「那些馬路上的冤魂，我們沒有遺忘」，「Cheap」表示，他會參加台北市場，8月底將在凱道舉辦路權大遊行，也邀各黨派總統、立委候選人簽屬承諾書，承諾當選後會著手規畫交通安全主責單位。「希望能幫台灣下一代留下一個安全的行人環境，8月凱道見」。
多名立委、縣市議員留言響應，網友說，「有了小孩真的覺得人行道超重要，希望有一天能安心的在路上行走，不必再和車子搶道」、「幸福思源路口，上次也是在那邊過馬路，一台貨車左轉過來直接加速，差點被撞到」、「一起站出來，終結心碎路口」、「大家母親節站出來！我們8月凱道見」、「期待台灣路權更進步」、「除了檢討、重罰駕駛人，希望也能幫忙推廣教育和建設單位起來做事。今天重罰了一位駕駛、明天又有好多輕鬆拿到駕照的新手、拿大家的生命安全當練車場」、「雖然不能到現場，但我會在家附近的路段一同響應」。
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