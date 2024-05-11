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板凳打不贏改拿武士刀 宜蘭男討債砍人遭訴殺人未遂

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭49歲張姓男子與71歲方姓婦人是朋友，為了替方婦向侄子討債，上門理論不果，用板凳攻擊方侄，反被按倒在地，憤然離去後愈想愈氣，找來2個朋友，更將武器換成了1把開鋒的武士刀，回頭將方侄和他的母親砍傷。檢方日前依殺人未遂等罪，起訴張男、方婦等4人。

起訴書指出，張男2021年間在宜蘭市購入1把沒開鋒的武士刀，帶回家數次用磨刀石將單邊刀身磨利，成為1把極具殺傷性的利器；今年3月16日，方婦因為侄子積欠自己3萬餘元，向張男訴苦，張男一聽，騎機車載著方婦，下午1時許抵達方侄住處。

張男替方婦催債，方侄和方侄母親不服，兩造從口角上升到肢體衝突，張男順手抄來屋內板凳，揮舞攻向方侄，卻不敵對方年富力強，反被壓倒在地，按著頭瘋狂撞地板。張男與方婦灰頭土臉的離去，張越想越生氣，實在嚥不下這口氣，又聯繫了57歲的游姓友人、42歲的林姓友人。

3人借來1輛自小客車，先去載方婦，再開到張男家中，取出那把開了鋒的武士刀，又拿了1把木刀、1根鐵棍，浩浩蕩蕩折返方侄住處。抵達時，眾人見方侄與母親、弟弟在倉庫前空地，張男拎起武士刀，林男拿著木刀，游男手持鐵棍，4人下車圍住方侄。

張男先將武士刀抵住方弟脖子，喝令不准報警，方母驚喊「不要這樣！」，張用武士刀未開鋒的一側揮打方母頭部。方侄大怒，抄起1把柴刀上前阻止，2人一陣刀光劍影，柴刀難敵武士刀，方侄左手小指被斷，柴刀脫手，張男乘勝追擊，當頭一刀砍下，方侄只能勉強用手擋住，前額仍被砍傷。

張男將方侄壓向欄杆，呼叫夥伴「還不快過來打」，林男、游男分持木刀、鐵棍攻擊方侄的身體、背部，方婦在一旁吆喝助威。方弟抓住空隙，趕緊打電話報警，張男3人見狀停手，下午2時許上車逃跑，一路逃到頭城，將染血的武士刀藏在1間土地公廟神像供桌下；方婦步行離開現場。

方侄被送醫治療，幸無生命危險，左手3根手指撕裂傷、小指斷裂，頭部撕裂傷、後胸挫傷；方母頭皮上也有開放性傷口，頭部鈍傷、右手挫傷。警方當晚就抓住方婦、林男、游男，19日下午逮到張男，隨後循線找回藏在廟中的武士刀。

張男與方婦坦承犯行，林男、游男承認傷害，否認重傷害。檢方日前偵結，依殺人未遂、未經許可製造刀械、攜帶刀械、強制未遂4罪起訴張男，並依傷害罪起訴方婦、重傷害罪起訴林男與游男。目前張、林、游3人在押，方婦限制住居。

宜蘭礁溪方姓婦人為討3萬元債務，烙人用武士刀砍傷親侄，宜蘭地檢署依殺人未遂等4罪起訴砍人的張男，另依傷害、種傷害等罪起訴方婦3人。記者陳敬丰／翻攝
宜蘭礁溪方姓婦人為討3萬元債務，烙人用武士刀砍傷親侄，宜蘭地檢署依殺人未遂等4罪起訴砍人的張男，另依傷害、種傷害等罪起訴方婦3人。記者陳敬丰／翻攝
張男作案的武士刀，該刀奪去了方姓被害者的左手小指，也砍傷他的母親。記者陳敬丰／翻攝
張男作案的武士刀，該刀奪去了方姓被害者的左手小指，也砍傷他的母親。記者陳敬丰／翻攝

傷害罪 宜蘭 殺人

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