槍擊台南角頭大門 檢追藏鏡人

台南地院表示，鄭、黃兩男案發後有事實足認有湮滅證據情形，也有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，因而裁定羈押並禁止接見通信。記者邵心杰／翻攝 台南市又傳槍響。本月十二日凌晨五點多，鄭姓男子朝歸仁區李姓男子住處大門口開槍，隨後逃離。警方十四日將鄭姓、陳姓、黃姓及楊姓男子共四人帶回調查，槍手鄭男對犯案動機堅不吐實，南檢複訊後認為有反覆實施之虞，聲押禁見鄭男及駕駛黃男獲准，陳男及楊男則交保，續追幕後藏鏡人。

李男是台南地方角頭，日前住家鐵門遭開槍，警方循線逮捕四名男子，但嫌犯拒供糾紛原因，檢方聲押羈押禁見兩人、另兩人交保。

據調查，李男曾因土方糾紛，遭綽號「阿傑」的男子率眾嗆聲，對方還在李男住家門前小便，道上傳言將有報復行動；隔月「阿傑」投資的遊藝場，遭外縣市人士率眾砸店，住家一度出現黑衣人徘徊。

台南市警局證實，此次槍擊案不排除為該事件延伸。

本月十二日凌晨五點，李男在庭院晨操，鄭姓（四十歲）與黃姓（廿九歲）男子接近其住處大門，由鄭男持槍朝鐵門射擊，但要再開第二發時卡彈，兩人搭車逃往高雄山區，由陳男（四十五歲）接應換車，三人逃往屏東佳冬鄉藏匿。

二○一六年李男走出歸仁大仁街游泳池，遭遇王姓男子開槍，左肩及右胸各中一槍，去年六月，住家大門口也曾遭外號「紅中」柯姓男子轟十七槍。