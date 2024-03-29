聽新聞
test
0:00 / 0:00
槍擊台南角頭大門 檢追藏鏡人
台南市又傳槍響。本月十二日凌晨五點多，鄭姓男子朝歸仁區李姓男子住處大門口開槍，隨後逃離。警方十四日將鄭姓、陳姓、黃姓及楊姓男子共四人帶回調查，槍手鄭男對犯案動機堅不吐實，南檢複訊後認為有反覆實施之虞，聲押禁見鄭男及駕駛黃男獲准，陳男及楊男則交保，續追幕後藏鏡人。
李男是台南地方角頭，日前住家鐵門遭開槍，警方循線逮捕四名男子，但嫌犯拒供糾紛原因，檢方聲押羈押禁見兩人、另兩人交保。
據調查，李男曾因土方糾紛，遭綽號「阿傑」的男子率眾嗆聲，對方還在李男住家門前小便，道上傳言將有報復行動；隔月「阿傑」投資的遊藝場，遭外縣市人士率眾砸店，住家一度出現黑衣人徘徊。
台南市警局證實，此次槍擊案不排除為該事件延伸。
本月十二日凌晨五點，李男在庭院晨操，鄭姓（四十歲）與黃姓（廿九歲）男子接近其住處大門，由鄭男持槍朝鐵門射擊，但要再開第二發時卡彈，兩人搭車逃往高雄山區，由陳男（四十五歲）接應換車，三人逃往屏東佳冬鄉藏匿。
二○一六年李男走出歸仁大仁街游泳池，遭遇王姓男子開槍，左肩及右胸各中一槍，去年六月，住家大門口也曾遭外號「紅中」柯姓男子轟十七槍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言