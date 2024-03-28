曾為台南地方上聞名角頭的李姓男子，本月12日住家鐵門遭開槍，警方循線逮捕四名男子，不過嫌犯拒供出糾紛原因，警方持續追查幕後主使者。據調查，李姓角頭去年11月疑與土方業者有工程糾紛，對方到他住家門口小便還貼上網，挑釁意味濃，讓南市警局長廖宗山設法要求雙方自制，此次槍擊案不排除為此事延伸。

市警局長廖宗山證實，警方掌握李姓角頭跟對方可能衝突，事前已透過管道要求自制，同時強烈表達一旦敢在轄區動刀動槍，「我一定辦到底」，絕對會貫徹公權力嚴查嚴辦絕不妥協，為此已加強巡邏密度因應，動員派出所、偵查隊等人力，得在案發第一時間立即藉由路口監視器以車追人掌握、逮人。

據了解，李姓男子過去曾是江湖闖蕩，約30年前槍殺台南東門幫老大曾順芳，當時震驚黑道，東門幫勢力因此削弱，他也被判無期徒刑入監，關12年半後假釋出獄，之後全心全力從商經營塑膠工程，也跨足土地開發等。

不過李姓男子出獄後，就遇上生死交關時刻，2016年他走出歸仁大仁街游泳池，遭遇王姓男子開槍，致左肩及右胸各中1槍，去年6月間，住家大門口也曾遭外號「紅中」柯姓男子轟17槍。

據調查，李姓男子去年11月曾與土方業者有工程糾紛，遭綽號「阿傑」的男子率眾嗆聲，甚至還在李的住家門前小便、還PO網公開挑釁，道上就傳言將有報復行動；而隔月「阿傑」投資的遊藝場等，便外縣市人士率眾砸店20秒快閃，其住家一度出現一群黑衣人徘徊。

本月12日凌晨5點，李姓男子正好在庭院晨操，鄭姓、黃姓男子接近他住處大門，鄭涉持槍朝鐵門射擊，「砰」的1聲後，要再開第2發時頻頻卡彈，兩人便快車離開現場，逃往高雄山區，由45歲陳姓男子接應換車，3人逃至屏東佳冬鄉藏匿。

據了解，李姓男子原本打算息事寧人，不願與之計較，警方接獲線報後便循線追查，發現槍手與開車同夥犯後逃往高雄山區棄車，14日兵分多路循線至屏東佳冬地區逮捕3名犯嫌，更查扣1支改造衝鋒槍、1把改造短槍與47發子彈；另再前往高雄鳳山，拘捕涉提供犯案車輛的27歲楊姓車主。

歸仁警分局表示，鄭嫌對於槍枝來源說詞含糊，對於作案車輛、聯絡電話及犯案動機堅不吐實，全案依槍砲彈藥刀械管制條例移請檢方偵辦，目前鄭、黃男均羈押禁見，其餘2人交保，後續並持續溯源槍枝來源及幕後主使。