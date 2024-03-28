台南角頭住處遭槍擊 槍手滅證且有反覆犯罪之虞遭收押
台南歸仁區驚聞槍響，本月12日凌晨5點多，鄭姓男子朝歸仁區李姓男子住處大門口開槍，隨後逃離。經報案後，14日警方將鄭、陳、黃及楊姓男子等4人帶回調查，檢方聲押槍手鄭及駕駛黃2人獲准，台南地院考量，兩人犯案時點及相關事證，足認有反覆實施同一犯罪之虞裁押禁見。
台南地院指出，鄭姓及黃姓兩被告涉犯違反槍砲彈藥刀械管制條例等犯行，有卷內證據及相關證人證詞佐證，足認被告2人犯罪嫌疑重大，又本案尚有其他共犯未到案，若使被告2人交保不無有勾串共犯證人可能。
台南地院表示，被告2人案發後有事實足認有湮滅證據情形，並考量被告2人犯案時點及其他事證，有事實足認有反覆實施同一犯罪之虞，因而裁定羈押並禁止接見通信。
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