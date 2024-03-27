貴婦奈奈藏身加拿大小城！1家5口擠20坪地下室 撿家具領免費食物過活

《鏡週刊》報導，貴婦奈奈一家現正藏於距離多倫多僅有1小時多車程的漢米爾頓，與家人因找不到更合適的住處，暫時擠身在一處地下室，過著逃亡的日子。 聯合報系資料照

網紅貴婦奈奈與丈夫黃博健、公公黃立雄一家3口涉詐欺遭通緝，捲走近10億元資金後離境，行政執行署1日將欠稅7130萬餘元的黃立雄列為欠稅大戶，若民眾檢舉黃立雄行蹤、名下財產，最高可獲獎金103萬元。今年年初外傳貴婦奈奈一家3人可能潛逃至加拿大多倫多，《鏡週刊》今日披露的報導顯示，貴婦奈奈一家現正藏於距離多倫多僅有1小時多車程的漢米爾頓(Hamilton)，與家人因找不到更合適的住處，暫時擠身在一處地下室，過著逃亡的日子。

《鏡週刊》報導，現年49歲的貴婦奈奈被拍到在3月零下8度的冷天裡，頭戴毛帽、身穿咖啡色大衣進入平價超市採買後，再搭6站的公車回家，已不見往日貴氣風采。

報導直擊貴婦奈奈位於山上的租屋處，他們一家5口住在約20坪大小、2房的地下室，同住者包括先生的雙親和妹妹，維持著簡單的生活，就連房中的家具也都是撿來的，有時也依靠加國善心人士提供免費食物或生活用品度日。她受訪時稱，因為沒有存款也沒有信用資料難以租房，這住所是透過當地慈善機構安排而得，月租金為1400元加幣（約新台幣3萬元）。

報導稱，她發現台灣記者正在跟她時驚嚇不已，隨後才願意受訪，表示這5年來雖已取得加國合法居留權，但受到黑白兩道的追緝，讓她生活不如往日自由，為了維持開銷，這幾年靠著打零工生活，包括發傳單和清潔工都做過，也不再上髮廊剪髮，自己剪頭髮，她並為自己喊冤，希望司法能查明還她公道。

根據台北地檢署以詐欺等罪對貴婦奈奈發布的通緝令，效期可至2044年，長達25年。