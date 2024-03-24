桃園警匪槍戰 警政署：支持員警依法執行公權力

桃園市昨晚發生警匪駁火槍戰，在警方強大火力下成功壓制楊姓犯嫌。對此，警政署今晚表示，肯定蔡姓員警負傷奮戰和桃園市警察局團隊作戰精神，堅定支持員警依法執行公權力。

桃園市昨晚發生楊姓犯嫌朝派出所開槍，逃逸時又槍傷員警，在與警方駁火後遭逮捕，桃園地檢署偵辦後認涉犯刑法及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，今天傍晚向桃園地方法院聲請羈押禁見。

內政部警政署今晚回應表示，肯定桃園市警察局員警負傷追擊犯嫌，奮勇捍衛公權力及民眾生命安全，桃園市警察局發揮團隊作戰精神，第一時間成功攔阻犯嫌，充分展現警察維護治安的專業與能力。

警察執勤環境極具不確定與危險性，警政署指出，日前基隆市發生貨車衝撞派出所事件，已召開相關會議研商因應強化作為，研擬出短、中、長程等各種具體可行改善措施，並由各警察機關因地制宜採行相關措施進行改善，以提升駐地安全。

同時，也將落實平時情境模擬訓練，強化執勤時的敵情觀念，以提高警覺與攻勢勤務組合訓練，提升警方應變能力和執法判斷，以確保員警執勤及民眾安全。

警政署表示，現行各派出所值班台都配有防彈玻璃，下方並加強防護能力設施，已具有一定的防護能力。

至於駐地門口是否再增設其餘防彈玻璃或是相關的防撞、防彈設備之必要性，警政署說，將持續納入參考和通盤研議。

警政署強調，堅定支持員警依法執行公權力的立場，對於惡意挑釁公權力的違法（序）行為，警方絕對會依法嚴辦、絕不寬貸，呼籲民眾應尊重及配合警方執法，共同維護社會安全。