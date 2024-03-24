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幻想當「周處」？狂轟警局爆發槍戰 網見槍手犯案前貼文酸：桃園桂林仔

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名43歲楊姓男子昨深夜突持槍至桃園警分局景福派出所前，連開多槍後開車逃逸，警方立刻攔截圍捕，追逐過程中雙方爆發槍戰，其中一名22歲蔡姓員警遭開槍擊中左肩。楊男犯案前4小時曾在臉書PO文，曬出深夜作案的3把槍，痛批警察吃案、欺壓百姓，結果許多網友事發後湧入貼文底下留言，稱嫌犯是《周處除三害》「桃園桂林仔」。

43歲楊嫌疑似不滿被警方查緝槍砲案件，昨深夜近11點持改造槍到桃園市桃園區景福派出所，朝門口射擊8槍，警方立即展開追捕，一路追到力行路及永安路口，過程中22歲蔡姓員警下車跑到楊嫌車窗旁喝令下車，楊嫌卻直接從車內朝蔡警開槍，蔡警左肩遭擊中倒地，隨即楊嫌又逃往永安路及富國路口，與大批警力發生衝撞，直到被警車夾擊後逮捕，全程警匪共連轟99槍。

警方查獲楊嫌後，發現楊嫌昨傍晚6點在臉書發文，稱自己過去總是被警方吃案、欺負等，指出10幾歲時自己快死了，媽媽跪著求也不給報案，現在還要吃案送槍砲，痛批「你們是警察還惡魔啊，你們警察是人，百姓不是人啊？」發文後還在留言處貼出3把槍的照片，顯然就是警方在其車上查獲的3把槍。

事後許多網友湧入該篇發文底下留言，想起近期最火紅電影《周處除三害》，回應「阿哥，你484想當桂林仔」、「哇！因為自己犯罪被抓就去開槍喔，是不是電影看太多覺得自己是桂林仔？」、「打卡桃園桂林仔」、「這麼想幹大事，怎麼不把通緝第一名跟第二名先除掉？」、「當不了桂林仔，只能當龜苓膏了」、「又是一個看電影在幻想的中二仔」。

楊嫌今下午從桃園警分局移送桃園地檢署時，對於大批媒體詢問「為何要對警察開槍」、「為何要挑景福所」、「會不會後悔」等問題，一律都是搖頭以對。警方訊後依殺人未遂、妨害公務及槍砲彈藥刀械條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

43歲楊嫌疑似不滿被警方查緝槍砲案件，昨深夜近11點持改造槍到桃園市桃園區景福派出所，朝門口射擊8槍，隨即和警察發生激烈槍戰。記者周嘉茹／翻攝
43歲楊嫌疑似不滿被警方查緝槍砲案件，昨深夜近11點持改造槍到桃園市桃園區景福派出所，朝門口射擊8槍，隨即和警察發生激烈槍戰。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名楊姓男子昨深夜持槍到派出所連轟8槍，犯案前4小時曾在臉書PO文，曬出深夜作案的3把槍，痛批警察吃案、欺壓百姓。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名楊姓男子昨深夜持槍到派出所連轟8槍，犯案前4小時曾在臉書PO文，曬出深夜作案的3把槍，痛批警察吃案、欺壓百姓。記者周嘉茹／翻攝
楊嫌今下午從桃園警分局移送桃園地檢署時，對於大批媒體詢問「為何要對警察開槍」、「為何要挑景福所」、「會不會後悔」等問題，一律都是搖頭以對。記者周嘉茹／攝影
楊嫌今下午從桃園警分局移送桃園地檢署時，對於大批媒體詢問「為何要對警察開槍」、「為何要挑景福所」、「會不會後悔」等問題，一律都是搖頭以對。記者周嘉茹／攝影

周處除三害 桃園 槍擊 槍砲彈藥 警察

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