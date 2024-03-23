又見飛機賊！中國大陸2男在航班內搜刮現金 下機遭拘提

中國大陸籍男子韓偉、肖磊磊疑似頻繁搭乘國際航班，鎖定座位周遭上方行李櫃內其他旅客行李偷錢，檢警據報鎖定旅客名單後展開蒐證，發現2人今年2月3日又搭華航班機自香港入境，2人果然分別在商務、經濟艙對3名旅客的財物下手，班機降落即遭航警拘提到案，桃園地檢署偵結，依在供公眾運輸之航空機內竊盜及竊盜未遂等罪嫌起訴韓、肖２人。

起訴指出，26歲韓偉與同齡肖磊磊趁著航空機上乘客不便移動注意行李，且行李空間不足常需多人交錯混放之際，認有機可乘而心生歹念，今年2月3日中午2人再次搭乘我國籍航空公司CI-904香港飛往桃園班機，韓某坐在商務艙、肖磊磊則坐在經濟艙分別下手行竊。

韓某於班機起飛後18分鐘立刻站起身，假裝找行李櫃中的行李，趁著同機乘客何姓男子不注意之際，拿取何男置放在5J靠近6J號座位上方行李櫃的後背包，翻找財物後，竊得何男的外幣及新台幣還有1張信用卡；韓某又趁班機落地前27分再度起身翻找行李櫃，這次搜尋熊姓男子置放在3J靠近4J座位上方的背包，由於背包外觀並非昂貴高級背包，韓某認為應該不會有值錢物，所以放棄犯行而涉竊盜未遂。

肖某則於起飛後26分才起身，查看經濟艙行李櫃中的行李，趁著同機乘客吳姓男子未及注意之際，拿取吳男置放在32D號座位上方行李櫃內的後背包，順利翻到吳男所有的新台幣1萬1500元及人民幣500元，肖某得手後立刻以微信聯繫告知韓某，2人互相把風、回報各自行竊得手的成果。航警局人員於機上蒐證後，在班機落地時持拘票將2人帶案偵辦，同時查扣相關贓款。

韓、肖於警詢、偵訊及聲押審訊時均坦承不諱，除了有何姓、熊姓及吳姓被害人指證外，還有員警於機上密錄的蒐證影帶、查扣失竊的信用卡、現金等贓證物及韓等2人微信軟體的對話紀錄佐證依法起訴。