與妻吵架騎車趕路闖紅燈 警查獲他身上寵物益生菌有鬼

黃姓男子昨晨騎機車在高雄市區一處路口違規紅燈左轉，警網趨前攔查，發現他精神萎靡；黃稱和妻子吵架，急著趕路，一時沒注意才闖紅燈，後警方發現他身上一支白色粉末針筒，黃稱是餵食寵物用益生菌，卻被警方驗出是安非他命殘渣，當場被逮捕。

新興警分局前金分駐所員警昨天清晨4時8分許巡邏經過瑞源路及中正四路口時，見黃姓男子（31歲）騎機車違規紅燈左轉，於是趨前攔查。

警方發現上前攔查發現黃精神萎靡，黃聲稱因和妻子吵架，急著趕路才違規左轉，警方要求他掏出證件受檢時，發現黃身上攜帶一支白色粉末的針筒，黃神情緊張指，針筒內是寵物用益生菌。

警方為聽信黃的說詞，檢驗後發現是安非他命毒品殘渣，當場將黃上銬逮捕，警詢後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

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