台南警深夜緊急出勤尋獲40歲失蹤男 竟與2網友飯店開毒趴

台南市警二分局昨晨獲報，40歲陳姓男子家屬通報其失蹤且情緒不穩，追查後，發現他投宿在中西區某飯店，趕赴飯店並在3樓房間發現陳，且房內還有在網路剛認識26歲陳姓、37歲鄭姓男子共處一室，瀰漫濃厚毒品異味，現場起出安非他命及液體搖頭丸等，警詢後將3人送辦。

警方接獲陳男緊急協尋通報後，運用科技設備追查其行蹤，最後發現他投宿在友愛街某飯店後趕往查訪。昨晨2時許，員警趕抵飯店查訪，在3樓房間內尋獲遭家人通報失蹤的陳。

然而，警方發現房內還有他在網路邀約認識陳、鄭等2男子同處一室，且房間內瀰漫濃厚毒品異味，經將3人分開詢問，先在26歲陳身上發現有毒品吸食器，陸續也在其背包內及褲子口袋起獲安非他命毒品18包，共35.8公克。

另鄭面對警方詢問時不發一語，滿身大汗且口中似含有物品，經員警詳細檢查，在他口內起獲1包安非他命、3.74公克。員警擔心誤吞危險，再三確認，又在其背包內起獲二級毒品MDMA液體202公克1瓶。

最後，警方將陳等3人帶返所內調查，經毒品及尿液篩檢均呈現陽性反應，警詢後，將陳等3人依涉嫌毒品危害防制條例，移送法辦。

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