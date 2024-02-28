富二代遭控施用大麻、偷拍性愛片 檢警去年拘提10萬交保
蘇姓富二代去年被控偷拍多名女子，及涉嫌施用大麻，遭檢警拘提到案後，檢方沒有聲押，諭令10萬元交保。士林地檢署今指出，檢察官持續調查釐清案情，為保護被害人隱私，尚請外界對於案情勿加揣測。
45歲蘇姓富二代，去年10月遭女子指控，長期吸食大麻，且偷拍性愛影片。警方獲報後報請士林地檢署檢察官指揮，10月27日依毒品、妨害性自主、妨害秘密等罪嫌，搜索蘇的住所、拘提蘇到案，現場查扣50克大麻毒品及硬碟等相關證物。檢察官複訊後，以10萬元交保候傳。
士林地檢署今指出，婦幼專組檢察官去年10月指揮一起疑似偷拍案，指揮警方搜索，並拘提蘇姓男子到案說明，10月27日以10萬元交保候傳。檢察官持續對於蘇男所涉犯行，一一調查釐清中，秉持毋枉毋縱態度，盡速查明依法妥處，以全力遏止。
士檢指出，嚴守偵查不公開規定，對於媒體報導內容無從詳予回應，惟基於保護被害人隱私，尚請外界對於案情勿加揣測、引述或編載等，共同保護被害人的權益。
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