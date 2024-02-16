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小黃司機深夜行色可疑 南警查獲「蠟筆小新」毒品包

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南34歲李姓小黃司機今凌晨1時許在北區文賢路巷弄內未緊靠道路右側臨停，疑在使用手機，市警五分局員警見狀上前攔查，眼尖瞥見司機座下方有一可疑袋子，起出毒咖啡包等39包毒品，重達100多公克，外包裝還印有「蠟筆小新」、「獨角獸」等圖案，警方詢問後依法究辦。

市警第五分局和緯派出所長陳俞宏、警員劉志剛巡邏時，發現該輛計程車可疑上前攔查，未料，李見到警察靠近時，著急想將計程車開走，神色慌張，所長提高警覺，眼尖發現司機座下方有一個袋子。

李表示，是乘客遺留下來的飲料袋。經警深入追問，他才全盤托出，當場查獲袋子內裝有38包毒品咖啡包 (約140公克)及1包K他命（約0.7公克），且毒品包裝外印有「蠟筆小新」、「獨角獸」等可愛圖案。警方詢問後，依涉販賣、持有毒品罪嫌將他送辦外，擴大追查毒品來源。

五分局提醒，正值開學季的年輕學生，容易被新奇的毒品包裝樣式吸引，甚至在同儕的影響下而施用毒品，青年學子要對來路不明的食、飲品提高警覺。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方指出，毒品包裝外印有「蠟筆小新」、「獨角獸」等可愛圖案，提醒青年學子要對來路不明的食、飲品提高警覺。圖／讀者提供
警方指出，毒品包裝外印有「蠟筆小新」、「獨角獸」等可愛圖案，提醒青年學子要對來路不明的食、飲品提高警覺。圖／讀者提供
台南市警五分局和緯派出所員警眼尖瞥見司機座下方有一可疑包裹，起出毒咖啡包、K他命等39包毒品，重達100多公克。圖／讀者提供
台南市警五分局和緯派出所員警眼尖瞥見司機座下方有一可疑包裹，起出毒咖啡包、K他命等39包毒品，重達100多公克。圖／讀者提供

毒品 計程車

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