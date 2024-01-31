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獨／裝甲車衝撞民宅！新竹街頭驚見持槍人員凌晨攻堅賭場
新竹縣芎林鄉今天凌晨驚傳有裝甲車衝撞民宅，嚇壞附近居民，不過經了解，原來是警方特別秘密行動，因該處民宅隱藏大型職業賭場，出入人員複雜，更懷疑有軍火武力，因此警方不敢大意，特別急Call保一總隊出動裝甲車攻堅，順利攻破賭場。
據了解，橫山警分局接獲線報，芎林鄉富林路一處民宅，有大型地下非法簽賭站與賭場藏身，警方埋伏多時發現人員出入複雜，且該賭場平時鐵捲門深鎖，幾乎難以攻破，為防攻堅行動出意外，因此才請保一總隊出動裝甲車支援。
警方在今天凌晨大動作展開攻堅，先由裝甲車猛力衝撞該棟透天民宅鐵捲門，同時周圍都出動大批警力，荷槍實彈包圍，就怕屋內嫌犯若強力反抗，會朝警方反擊。不過當裝甲車撞破鐵捲門後，大批警力以武裝優勢一湧而上，順利控制屋內多人。
警方在屋內不僅發現賭場的大批設備、現金，還在現場發現改造槍支，同時搜出毒品，已立刻將涉案人員全數帶回，將進一步釐清案情並向上追查。橫山警分局目前尚未正式對外說明案情。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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