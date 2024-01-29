快訊

不會全是民進黨 賴清德談閣揆、部會首長：已有人選在思考

昔人氣女星患第4期癌症 已規畫葬禮：不想看到這些人來

台股漲124點創波段高 成交值卻創今年新低…法人揭原因

網紅詹姆士離開刑事局鞠躬道歉 稱在賣場行為只是好玩

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

網紅詹姆士（呈）近期上傳影片，片中他在全聯家樂福從商品架拿零食、飲料，打開包裝食用後放回，稱「吃東西免錢」及「不喜歡放回去」。刑事局今通知詹姆士（呈）及其攝影師到案，詢後請回函送；詹姆士（呈）受訪鞠躬道歉，稱只是好玩，未設想周全。

詹姆士晚間8點多離開刑事局時在局外受訪，表示要向社會大眾、被影片誤導觀眾及全聯、家樂福「深深致上我們最深的歉意」，語畢一鞠躬說「對不起」。他說，因一時興起才會拍攝影片，沒有設想周全、思想縝密，這是衝動的行為，後續會配合警方，也會負起責任，

對於何人發想腳本、是否後悔及料想可能引起風波？他說，原本只是好玩而已，既然已釀下這件事，就沒有後不後悔可言，必須向社會及受波及公司有一個交代，將與全聯、家樂福討論和解。

刑事局今下午從台中市帶回「詹姆士（呈）」24歲戴姓男子、攝影師29歲賴姓男子偵詢，戴稱為好玩拍片，商品均有結帳，並提供手機電子發票給警方核對；賴坦承協助拍片。警詢後請回兩人，將依煽惑他人犯罪、散布流言或以詐術損害他人信用罪嫌函送。

網紅詹姆士（呈）因全聯、家樂福「惡搞」事件被警方通知到案，離開刑事局時鞠躬道歉，稱只是好玩，未設想周全。記者李奕昕／攝影
網紅詹姆士（呈）因全聯、家樂福「惡搞」事件被警方通知到案，離開刑事局時鞠躬道歉，稱只是好玩，未設想周全。記者李奕昕／攝影
網紅詹姆士（呈）因全聯、家樂福「惡搞」事件，被警方通知到案，離開刑事局時鞠躬道歉，稱只是好玩，未設想周全。記者李奕昕／攝影
網紅詹姆士（呈）因全聯、家樂福「惡搞」事件，被警方通知到案，離開刑事局時鞠躬道歉，稱只是好玩，未設想周全。記者李奕昕／攝影

家樂福 影片 網紅 全聯

延伸閱讀

偷吃商品放回架上遭撻伐！網紅詹姆士被逮驚「第一次有警察來家裡」自爆粉絲數漲許多

和超哥同一間公司！網紅詹姆士遭起底 大鬧賣場為漲粉

刑警人事發布！刑事局大隊長、科長及縣市刑大隊長調動

網紅詹姆士狂吃全聯、家樂福「惡搞」 警依煽惑犯罪查辦

相關新聞

網紅詹姆士離開刑事局鞠躬道歉 稱在賣場行為只是好玩

網紅詹姆士（呈）近期上傳影片，片中他在全聯、家樂福從商品架拿零食、飲料，打開包裝食用後放回，稱「吃東西免錢」及「不喜歡放...

偷吃商品放回架上遭撻伐！網紅詹姆士被逮驚「第一次有警察來家裡」自爆粉絲數漲許多

網紅詹姆士（呈）近期上傳影片，片中他在全聯、家樂福從商品架拿零食、飲料，打開包裝食用後放回，稱「吃東西免錢」及「不喜歡放回去」。刑事局今通知詹姆士（呈）及其攝影師到案，詹姆士（呈）稱有結...

詐騙情侶檔前科累累 2人遭多個法院判24次一年以上徒刑

蔣姓男子與李姓女子是情侶，一起為詐騙集團工作，負責招攬車手，2人在社群軟體Instagram貼出輕鬆賺錢的廣告貼文，吸引...

影／女子報案被搶80萬警查出竟是車手 朝詐騙集團黑吃黑偵辦

台中市許姓女子下午報案，說背包遭2不明男子搶走內有80萬元現金，但卻無法交代現金來源，偵訊時坦承自己擔任詐騙集團車手。

嘉市議員林煒軒遭毆打 警被質疑偏袒澄清依法究辦

嘉義市民進黨議員林煒軒座車被惡意逼車製造糾紛攻擊，今天市議會臨時會通過成立專案小組，要求警察局長出席報告。傳有人能送香菸...

影／以為吸毒被通緝 男開車遇警拒檢遭轟4槍被逮

詹姓男子涉嫌吸毒，並以為已遭通緝，開車載施姓男子出門時遇警攔檢逃逸。警車一路從基隆追到汐止大同路，詹男開車遇紅燈陷入車陣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。