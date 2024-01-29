網紅詹姆士離開刑事局鞠躬道歉 稱在賣場行為只是好玩

網紅詹姆士（呈）近期上傳影片，片中他在全聯、家樂福從商品架拿零食、飲料，打開包裝食用後放回，稱「吃東西免錢」及「不喜歡放回去」。刑事局今通知詹姆士（呈）及其攝影師到案，詢後請回函送；詹姆士（呈）受訪鞠躬道歉，稱只是好玩，未設想周全。

詹姆士晚間8點多離開刑事局時在局外受訪，表示要向社會大眾、被影片誤導觀眾及全聯、家樂福「深深致上我們最深的歉意」，語畢一鞠躬說「對不起」。他說，因一時興起才會拍攝影片，沒有設想周全、思想縝密，這是衝動的行為，後續會配合警方，也會負起責任，

對於何人發想腳本、是否後悔及料想可能引起風波？他說，原本只是好玩而已，既然已釀下這件事，就沒有後不後悔可言，必須向社會及受波及公司有一個交代，將與全聯、家樂福討論和解。